Reeditan alianza política para reclamar un Ministerio de Ambiente en Neuquén

Tres referentes políticos como son Ramón Rioseco, Mercedes Lamarca y Jesús Escobar reeditaron una alianza política en torno al reclamo de la creación del un Ministerio de Ambiente en Neuquén. Aclararon que no están en contra de la producción de gas y petróleo, pero que se precisan más controles y mejor administración del recurso hídrico. Actualmente, el Gobierno tiene una subsecretaría que se ocupa de este tema, a cargo de Juan de Dios Lucchelli, como parte de la secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente que dirige Jorge Lara.

Para Libres del Sur (LdS), el pedido ya cumple una década. En 2012, cuando Escobar era diputado provincial presentó el proyecto y, en ese momento, Ambiente dependía del Ministerio de Energía. Entre los legisladores que lo apoyaron estaba José Rioseco, actual intendente de Cutral Co, del Frente y la Participación Neuquina (FPN). Hoy, fue el referente de este espacio político, Ramón Rioseco, quien acompañó el pedido.

Lamarca explicó que presentaron nuevamente el proyecto en la Legislatura, donde contarán con el apoyo de la banca del FPN, que ocupa Teresa Rioseco como parte del bloque del Frente de Todos. Destacó la alianza política en «un momento en lo que prevalece en la política es el internismo, la mezquindad, los individualismos». La dirigente agregó: «nos parece fundamental como hecho político confluir en una propuesta que mejora la vida de las personas y de nuestra provincia».

Escobar relató que insisten en el pedido porque «el año pasado, en octubre, en el río Curi Leuvú, en el norte neuquino, no había una gota de agua, uno salía a correr en la zona de Las Coloradas y se levantaba la tierra de la sequedad del suelo, Aluminé totalmente incendiado, infinitos incidentes ambientales en la industria petrolera, centenares de sismos en Sauzal Bonito, ¿Qué otra cosa que otro argumento necesita el gobernador Omar Gutiérrez para darle prioridad al ambiente?«.

Durante el recorrido por el balneario Albino Cotro, en Neuquén capital, el dirigente de Libres del Sur manifestó: «somos petroleros, somos gasíferos, somos industrialistas, apostamos a una economía en crecimiento, pero debe ser vertebrada por la cuestión ambiental«.

Desde ambos sectores políticos remarcaron que no están en contra de las actividades económicas de la provincia, sino que consideran que sin una mejor administración no habrá recursos para el desarrollo hacia adelante. «Si no hay un control de un ministerio y una fortaleza política para poner las reglas del juego, yo creo que nos quedamos sin futuro», analizó Rioseco.

Los productores, los industriales y los propios petroleros no van a tener agua para seguir trabajando», advirtió Ramón Rioseco.

El cutralquense hizo especial hincapié sobre la administración del recurso hídrico, que consideró deficiente en la gestión actual, y resaltó su importancia en el contexto de «más de una década de sequías sistemáticas». El jueves pasado, en una entrevista para RN Radio, el vicegobernador que aspira a ser el candidato del MPN en el 2023, Marcos Koopmann, aseguró que «el año que viene se empieza a revertir (la sequía) según los estudios». La falta de agua es un tema que moviliza a distintos sectores, que reclaman conocer las obras, usos y proyecciones para garantizar el abastecimiento.

Rioseco aseguró que «faltan consensos en los temas centrales como son el agua y el ambiente». Consideró que es un tema que no puede generar peleas, pero que al pensar «qué provincia queremos y que potencial tenemos» se genera una «distancia con el oficialismo».