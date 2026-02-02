Reforma laboral: gobernadores arman un encuentro en el CFI pero Weretilneck y Figueroa no confirman asistencia

El reciente encuentro de los gobernadores patagónicos vía zoom -desde el que reclamaron la declaración de la emergencia ígnea- no parecería tener chances de repetirse a futuro. Entre los seis distritos participantes, el gobernador chubutense Ignacio Torres se muestra como el más entusiasta a favor del rearmado de Provincias Unidas del Sur mientras que Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck esquivan la posibilidad de sumarse a cualquier liga.

De todos modos siempre están en contacto y podrían volver a verse este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) si prospera el proyecto de un grupo de mandatarios que empuja una cumbre porteña en el reinicio de las sesiones extraordinarias del Congreso.

El objetivo de los mandatarios que impulsan un encuentro apunta a cambiar algunos artículos de la reforma laboral, especialmente el capítulo impositivo. En alerta, el sábado Diego Santilli intentó frenar un efecto contagio y le apuntó a Axel Kicillof como si el resto de los gobernadores con los que habló no le hubieran pedido –como lo hicieron- una compensación o el freno a la baja de Ganancias para empresas.

“Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo” escribió el ministro del Interior al gobernador bonaerense quien había reprochado que la reofrma laboral “no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona” y había apuntado a la quita de derechos a los trabajadores. Sin embargo, el capítulo de Ganancias genera malestar incluso entre aliados como Alfredo Cornejo que lo apoya a regañadientes o el correntino Juan Pablo Valdés que recibió a Santilli pero no prometió aún acompañamiento.

Sobre la cuestión patagónica, ya no es lo que fue dos años atrás y si revivió fue sólo por los incendios. “Funciona a presión todo”, admitió a diario Río Negro un gobernador después de haber logrado un mensaje unificado que se replicó en efecto dominó entre dirigentes de distintos espacios, desde el cordobés Martín Llaryora al Comité Nacional de la UCR, la Coalición Cívica y el peronismo. También del PRO como fuerza política y de Mauricio Macri, su presidente, que justamente retomará la actividad política en el inicio del mes próximo en Chubut.

De inmediato el Gobierno nacional anunció la firma de un DNU para saltear el debate parlamentario y controlar los alcances de la declaración de la emergencia frente a los incendios al mismo tiempo que empezó a promocionar la ayuda que envía a las provincias.

Santa Cruz –que atraviesa una fuerte crisis política con cambio de ministros- quedó afuera del reparto de recursos. “Se olvidaron” minimizó un gobernador ante este diario y descartó que se tratara una decisión de discriminación política previendo la reparación de la inclusión de la provincia. Este lunes se supo que efectivamente se enmendó el olvido y el Gobierno tuvo que hacer un DNU exclusivo para la provincia que lidera Vidal.

La estrategia común de Figueroa y Weretilneck

Como se vio los últimos dos años a medida que se desdibujaba el polo patagónico se consolidaba la estrategia común de Rolo Figueroa y Weretilneck. Tras el año electoral, siguen compartiendo esquema y prefieren refugiarse en sus distritos antes que ser parte de armados que potencian el perfil de algún gobernador con proyectos para el 2027. Ninguno de los dos aseguró por ejemplo su presencia en el CFI, en caso de que haya reunión.

Los últimos encuentros en ese espacio fueron fructíferos en términos de coincidencias que se tradujeron en resultados parlamentarios. Uno de los casos emblema fue el reparto automático de los ATN que solicitaron los 23 gobernadores más el jefe de gobierno porteño, que el Congreso convirtió en ley y que luego Javier Milei vetó manteniendo en forma discrecional la distribución de esos recursos. Ese escenario desalienta a la mayoría de los mandatarios que no rompen el frontón y creen que frente a Milei unidos tampoco tienen más fuerza.

Como se sabe tanto a Figueroa como a Weretilneck ya los tentaron tanto de Provincias Unidas como desde la liga que intentó conformar el salteño Gustavo Sáenz. Esta última semana el gobernador del poncho convocó a varios de sus pares a la casa de su provincia cerca del Obelisco pero sólo fueron Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, peronistas dialoguistas. Además de conversar entre ellos sobre qué reclamar a Nación a cambio de acompañar la reforma laboral, recibieron al ministro Santilli. Después charlaron con la senadora Carolina Moisés que acaba de ser suspendida por los interventores kirchneristas del PJ de Jujuy y que ahora amenaza con dejar el interbloque que lidera el peronista José Mayans. Moisés votó a favor del Presupuesto a cambio de dos rutas jujeñas y coordina su voto con Sáenz y Jalil.

Aunque Santilli asegura contar con el apoyo de los gobernadores para la ley de reforma laboral, casi todos le insistieron con la necesidad de terminar obras y compensar los recursos que perderán en concepto de coparticipación por la baja de la alícuota de Ganancias para grandes sociedades. Estos últimos días tanto Sáenz como Valdés avisaron que analizarán la letra chica al tiempo que reclamaron por obras pendientes.

“Están charlando pero ya sabemos lo que ocurrirá en el CFI, si hay reunión. Van a hablar del fortalecimiento de la posición de las

provincias y después van a negociar de a uno” lamentó una ministra provincial que no tiene mucha fe en la posibildiad de enfrentar a Milei.

La Liga Patagónica languidece

La Liga Patagónica empezó a gestarse tras la renovación de gobernaciones al sur del Río Colorado en el 2023 cuando Javier Milei aún no había sido electo Presidente.

La primera reunión formal tuvo lugar en enero del 2024 en Villa La Angostura. La última, tres meses después a pesar de haberse prometido encuentros mensuales.

En ese entonces Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Sergio Ziliotto, Ignacio Torres, Claudio Vidal y Gustavo Melella conversaban la posibilidad de coordinar estrategias parlamentarias a través de los representantes de sus provincias en el Congreso y negociar en bloque frente a la gestión libertaria. No sucedió porque Milei no cedió y prefirió enviar funcionarios que negocien uno a uno, sin aceptar reclamos comunes como la coparticipación y la obra pública.

Uno de los temas que también dividió a los patagónicos fue la renovación de titularidad del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Aunque Esteban Lamothe fue reelecto por unanimidad, antes del acuerdo hubo un intento de varios gobernadores por reemplazarlo. La posición de Neuquén y Río Negro –contraria a la de Torres y Vidal- fue definitoria y evitó que prosperaran otros nombres.

Provincias Unidas del Sur mantiene cierta difusión en redes sociales aunque con el mismo espíritu y un sello similar Torres y

Vidal migraron a un espacio junto a Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir y los hermanos Valdés en Corrientes al que llamaron casi con el mismo nombre acortado en Provincias Unidas.