Regionalización judicial: la Legislatura de Neuquén tratará el proyecto del Tribunal Superior

En el temario está incluido también el proyecto que crea el Sistema Provincial de Manejo del Fuego en Neuquén. Foto Matías Subat.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura de Neuquén comenzará a debatir hoy el proyecto de ley que aprueba la regionalización judicial. Esto significa la eliminación de las cinco circunscripciones, que es la división territorial actual del Poder Judicial, para ajustarla al esquema que propuso el gobernador Rolando Figueroa.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) firmó un compromiso con el mandatario de que iba a adaptarse a la reestructuración en regiones. Para ello necesita de una ley.

La primera circunscripción pasará a ser Confluencia; la segunda se llamará Comarca; la tercera será Pehuen; la cuarta Lagos del Sur y la quinta Alto Neuquén.

Si bien la mayoría de las ciudades se ajusta a este esquema muchas otras no, por lo que hay ocho localidades que quedarán exceptuadas temporalmente de esta transformación: Picún Leufú, Piedra del Águila, Loncopué, Caviahue-Copahue, Añelo, San Patricio del Chañar, Barrancas y Buta Ranquil. Todas mantendrán sus actuales.

La región Limay no estará operativa en el corto plazo y la de Vaca Muerta la integrará únicamente Rincón de los Sauces.

La iniciativa le da amplio poder al TSJ para avanzar con esta implementación de forma progresiva y desarrollar los dispositivos que «faciliten el acceso al servicio de justicia».

Si se aprueba en Asuntos Constitucionales después deberá lograr despacho en la comisión de Hacienda y Presupuesto.

Hoy además está incluido en el temario el proyecto que crea el Sistema Provincial de Manejo del Fuego en Neuquén, presentado por Figueroa al inicio de las sesiones ordinarias. Los diputados y diputadas entrevistarán también a Solange Del Ponte, designada por el Consejo de la Magistratura para el cargo de defensora pública penal de Neuquén.