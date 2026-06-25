Renegociacion de la soberanía de las Malvinas: el pedido de Pablo Quirno a Reino Unido en la ONU

Pablo Quirno reclamará a la ONU para que el Reino Unido deba negociar con Argentina para resolver un conflicto territorial que se arrastra desde hace más de 160 años (Foto: archivo)

El Gobierno volverá a plantear este jueves ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y solicitará que el Reino Unido acepte retomar las negociaciones bilaterales para resolver la disputa territorial.

La presentación nacional estará a cargo del vicecanciller argentino, Pablo Quirno, durante una nueva sesión del «Comité Especial de Descolonización».

El grupo también es conocido como «Comité de los 24«, fue creado por la ONU para supervisar los procesos de descolonización en los territorios no autónomos. Las Islas Malvinas continúan integrando esa lista de territorios pendientes de descolonización.

El encuentro se desarrollará en la sede de la ONU en Nueva York, donde anualmente se debate la denominada “Cuestión de las Islas Malvinas”. Allí, la delegación argentina insistirá en que se cumplan las resoluciones internacionales que instan a ambas partes a dialogar para encontrar una solución pacífica al diferendo de soberanía.

La posición argentina sostiene que las islas constituyen un territorio en disputa y que la controversia debe resolverse mediante negociaciones entre ambos Estados. En ese sentido, el Gobierno buscará reforzar el respaldo internacional a su reclamo histórico.

Renegociacion de la soberanía de las Malvinas: el pedido de Argentina como reclamo al Reino Unido

Uno de los principales argumentos argentinos se basa en la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambas partes a iniciar conversaciones para resolverla.

La presentación de Quirno se produce en un contexto de renovada actividad diplomática en torno a la cuestión Malvinas. En abril de este año, el funcionario ya había reiterado públicamente la disposición argentina para reanudar negociaciones con Londres y alcanzar una solución definitiva al conflicto.

Con esta nueva intervención ante la ONU, el Gobierno argentino buscará mantener vigente el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, una política de Estado que cuenta con respaldo constitucional y que continúa siendo uno de los principales ejes de la política exterior argentina

Desde Buenos Aires sostienen que el conflicto debe ser abordado como una cuestión bilateral y remarcan que las resoluciones de Naciones Unidas reconocen la existencia de dos partes en disputa. El Reino Unido, en cambio, mantiene que cualquier decisión sobre el futuro de las islas debe contemplar la voluntad de los habitantes del archipiélago.

Renegociacion de la soberanía de las Malvinas: la postura de Reino Unido ante el reclamo de la soberanía de las islas

Pese a los reiterados llamados de la ONU, el Reino Unido mantiene desde hace décadas su negativa a discutir la soberanía de las islas. La posición británica se apoya en el principio de autodeterminación de los isleños y en el resultado del referéndum realizado en 2013, en el que la población votó mayoritariamente por continuar como territorio británico de ultramar.

La Argentina, por su parte, rechaza la aplicación de ese criterio al considerar que los habitantes de las islas no constituyen un pueblo sujeto al principio de autodeterminación, sino una población establecida por la potencia administradora. Por ello, insiste en que el diferendo debe resolverse exclusivamente mediante negociaciones entre ambos países.

Con información de Infobae