Apertura de sesiones legislativas 2026 en Cipolletti: Buteler planteó orden, obras y crecimiento

El Concejo Deliberante de Cipolletti abrió este viernes se llevó adelante el acto de apertura del 39° Período de Sesiones Legislativas 2026. El intendente Rodrigo Buteler fue el encargado de dar inicio al año legislativo, con un discurso marcado por el repaso de la gestión y los avances en materia de obra pública desarrollados en la ciudad.

Tal como había anticipado a Diario RÍO NEGRO, el jefe comunal organizó su discurso en cuatro ejes: la relación con Nación y Provincia, el vínculo con ciudades vecinas y el rol estratégico de Cipolletti en la región, junto con los desafíos internos vinculados a planificación urbana, infraestructura y políticas sociales.

Buteler inició su exposición con el contexto nacional, marcado por la caída de la obra pública y un escenario de baja inflación que, según planteó, obliga a administrar con mayor previsibilidad. Señaló que gobernar sin inflación exige «ordenar ingresos y gastos, y sostener con recursos propios».

En paralelo, destacó el rol de la Provincia para atraer inversiones estratégicas. Subrayó que Río Negro logró posicionarse en el mapa nacional de grandes proyectos y que ese impulso provincial condiciona y atraviesa las decisiones locales.

En ese marco, sostuvo que Cipolletti decidió “abrir los brazos” al crecimiento que impulsa Vaca Muerta. Aclaró que esa apertura no es espontánea: requiere ordenar la ciudad, recuperar el espacio público y anticiparse a los impactos urbanos y sociales.

El intendente presentó el orden y la recuperación del espacio público como pilares de la gestión. Planteó que no hay crecimiento posible sin una ciudad ordenada y con espacios comunes activos, cuidados y seguros.

“Tenemos una oportunidad histórica, depende de nosotros que ese crecimiento se traduzca en más bienestar, más inclusión y más futuro para nuestra comunidad”, Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

El intendente junto a los concejales en la apertura de sesiones 2026. Foto: Oscar Livera.

Orden y obra pública municipal en Cipolletti en 2026

El intendente se detuvo por un periodo extenso en el capítulo de obras. Señaló que durante 2025 se inició un plan de obra pública con fuerte impronta municipal y que ese esquema continuará en 2026.

Enumeró trabajos de pavimentación, con un objetivo de 500 cuadras de asfalto, además de cordón cuneta y mejoras en calles troncales y accesos.

Mencionó la puesta en valor de plazas y espacios verdes en distintos barrios y destacó el plan de recambio al 100% de luminarias LED, que según indicó se prevé finalizar antes de que concluya su mandato.

En términos de inversión, afirmó que el volumen de obra pública este año ronda los 30.000 millones de pesos, visibles en múltiples frentes de trabajo en la ciudad. Como ejemplo, recordó la rotonda de San Luis y Santa Cruz, actualmente en ejecución, y adelantó que se proyecta la licitación de nuevas rotondas a futuro para mejorar la circulación y la seguridad vial.

Karina Álvarez, presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti. Foto: Oscar Livera.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez señaló que «este año es el importante porque empiezan a inaugurarse las obras que estaban en proceso y las que se venían haciendo desde el año pasado».

“Empezamos a ver los resultados de una planificación, de un trabajo ordenado y de una proyección clara. Nada ha quedado librado al azar por parte del Ejecutivo, que cuenta con un gran equipo de trabajo y su gabinete. Cada etapa está planificada y hoy eso ya se empieza a ver», sostuvo Álvarez.

Hacia dónde crece Cipolletti: la expansión hacia el norte de la ciudad

Recién en un tramo posterior del discurso, el intendente abordó el crecimiento urbano. Definió que la ciudad se expandirá hacia el norte de la Illia, hasta Rimmele, en un sector que describió como “500 hectáreas de crecimiento inmediato”.

Explicó que en esa zona se proyecta el acueducto que permitirá abastecer de agua a 12 barrios populares, además de acompañar nuevos desarrollos urbanos. Señaló que el esquema incluye previsiones de agua, gas y un fuerte foco en cloacas.

En ese mismo sector mencionó el desarrollo de “Entre Puentes”, pensado como un área estratégica para la radicación de empresas y actividades vinculadas a la logística y el comercio. Buteler explicó que la planificación de ese crecimiento también contempla el impacto en sus alrededores, por lo que se apunta a empresas “limpias” y compatibles con la vida urbana.

En ese esquema, detalló que se proyectan alrededor de 450 empresas, como parte de una estrategia de desarrollo productivo ordenado.

Producción y articulación regional con Fernández Oro y Cinco Saltos

El intendente también puso en valor la zona productiva de Cipolletti y remarcó la decisión de protegerla. Sostuvo que el crecimiento urbano y el desarrollo económico deben convivir con la identidad productiva de la ciudad.

Sobre el cierre, se refirió a la relación con las ciudades vecinas y la Provincia. Adelantó que ya hay gestiones con el gobernador Alberto Weretilneck para mejorar los 15 kilómetros de la Ruta 151 entre Cipolletti y Cinco Saltos.

Indicó que el municipio busca financiamiento para esa obra y que también impulsa la conformación de una mesa de trabajo con Fernández Oro, especialmente por el crecimiento en la Margen Sur.

Buteler cerró su mensaje con una idea transversal a toda la exposición: Cipolletti se prepara para crecer, para hacerlo con orden, planificación, identidad y una fuerte articulación regional.