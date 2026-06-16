Cipolletti refuerza la vigilancia en plazas con 20 nuevas cámaras de monitoreo

La primera cámara se colocó en el barrio Jorge newbery. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti inició la instalación de nuevas herramientas de monitoreo en distintos espacios públicos de la ciudad, en el marco de un plan que contempla la colocación de más de 20 dispositivos para mejorar el control urbano.

La primera intervención se realizó el viernes en la plaza Montelpare, conocida como «plaza del Arroba», ubicada en barrio Jorge Newbery.

Según informó el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, las cámaras están orientadas a detectar y registrar conductas que afectan la convivencia urbana, entre ellas formación de microbasurales por el arrojo indebido de residuos, maniobras de tránsito no permitidas, actos de vandalismo y daños al mobiliario urbano.

Desde el área mencionaron que la instalación de herramientas tecnológicas permitirán supervisar el cuidado de los espacios públicos, sin embargo no reemplazarán las tareas que realizan los inspectores municipales, sino que las complementarán.

El Municipio también destacó que el esquema trabajará de manera complementaria a las fuerzas de seguridad y a los centros de monitoreos ya existentes, aunque su función estará centrada en competencias municipales, como la limpieza urbana, la seguridad vial, el control de actividades indebidas y las protección de infraestructura comunitaria.

De acuerdo con lo previsto, los artefactos serán instalados de manera progresiva en plazas, espacios recreativos, sectores donde existan microbasurales y otros puntos estratégicos.