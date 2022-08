Saloniti supo por un mensaje de Whatsapp que ATE se movilizaría a San Martín de los Andes - Diario Río Negro

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, confirmó hoy que se había enterado de que una delegación de ATE viajaría a la ciudad el viernes, pero que no le otorgó «entidad» porque estaba con temas de agenda y no imaginó el desenlace que finalmente tuvo. La protesta terminó con un enfrentamiento entre facciones del sindicato y un tiroteo en pleno centro por el cual está imputado Pedro Jofré, militante cercano a Carlos Quintriqueo.

El jefe comunal dialogó esta mañana con Vos A Diario, por RN Radio, y anticipó que la municipalidad pedirá ser querellante en la causa judicial y que también reclamará «la reparación de los daños y perjuicios porque es inaudito lo que se vivió el viernes desde todo punto de vista». Detalló que hubo destrozos en vidrios, puertas, mobiliario, marcos de las ventanas y monitores, pero que aún se está realizando el inventario.

Saloniti insistió con que los representantes que tiene el municipio para negociar los conflictos de los trabajadores locales son las listas de ATE y UPCN que ganaron las elecciones. «Yo me tengo que manejar con los representantes que dice el convenio colectivo», sostuvo.

«Llegó un Whastsapp, como todas estas cosas que se viralizan, que decía que iban a viajar. Después el tenor, las formas y todo lo que pasó después ya es otra realidad. Yo no le di más entidad que eso. Estuvo la policía acá en la municipalidad, dos policias mujeres y otro policía, por una cuestón preventiva, pero nunca pensando en la magnitud de lo que pasó después», indicó.

«Con el diario del lunes todo el mundo opina qué haría o qué no. Yo estaba en un día de trabajo, reunido con la comunidad Vera, venía el ministro de Viviendas de la Nación, el gobernador. Teníamos toda una agenda de trabajo», sostuvo Saloniti. «Uno no arma la agenda en función no de los que dicen que van a venir», añadió.

Desde ATE Nacional ayer se habló de una «zona liberada» porque criticaron la poca intervención de la policía en los enfrentamientos, siendo que la comisaría está a escasas cuadras del municipio. «Yo no tengo rigor científico para decir eso», afirmó Saloniti.

También reconoció que tiene «la misma duda del Poder Judicial» respecto de si Jofré recibió ayuda para sortear el operativo «cerrojo» y escapar desde San Martín de los Andes a Neuquén. «Todas esas preguntas se van a ir respondiendo con el correr de la investigación», evaluó el funcionario, aunque descartó hacer suposiciones sobre presunta complicidad del gobierno provincial, como sugirieron dirigentes de la oposición.

El conflicto por el aguinaldo de una empleada

Respecto del reclamo por el aguinaldo de una trabajadora municipal, hecho que dio inicio a todo el conflicto posterior con ATE, Saloniti aseguró que «el municipio actuó de acuerdo a derecho».

Explicó que se trata de una empleada que contaba con una licencia gremial que le había otorgado la conducción anterior de la seccional pero que, una vez realizadas las elecciones en donde se impuso la oposición que conduce Segundo Andrada, «los trabajadores que tenían licencia tuvieron que volver a su lugar de trabajo».

