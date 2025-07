Transporte en el Alto Valle: qué ciudades tienen servicio propio y cómo impacta el subsidio

El año pasado, el gobierno Nacional suspendió los subsidios al transporte de pasajeros en las provincias, manteniendo el beneficio solo para capital federal y el conurbano bonaerense. Frente a esto, la provincia de Río Negro destinó más de 3.500 millones para sostener el servicio en el 2024 y tiene comprometido destinar más de 4.000 millones para este año.

Actualmente en el Alto Valle sólo tres ciudades mantienen un servicio de transporte urbano local, el servicio Pehuenche en Cipolletti, la Cooperativa 12 de septiembre en Roca y Cinco Saltos cuenta con una trafic y alquila un colectivo más. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Transporte, Juan Ciancaglini indicó que la provincia destinó 15.300 millones a cada municipio como subsidio provincial.

“Sin el subsidio provincial el boleto se iría a casi el doble del valor actual”, advirtió Ciancaglini y agregó que, por ejemplo, en Cipolletti el costo del pasaje con subsidio ronda los 1.500 pesos, sin el subsidio se iría a 3.700 pesos. También comparó el precio de los pasajes con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el pasaje para recorrer entre 12 y 27 kilómetros es de 546 pesos.

Fernández Oro, Allen y Regina no cuentan actualmente con un servicio urbano propio, los vecinos que necesitan trasladarse suelen usar el servicio interprovincial Koko que tiene algunas paradas en los centros y periferias de las ciudades. Sin embargo, a partir del recorte de subsidios nacionales y la desregulación del transporte, la empresa restructuró los servicios y recortó algunos de ellos como, por ejemplo, la frecuencia de la Falda en Oro.

La empresa Koko S.A también cuenta con subsidio provincial, según cifras que brindó Ciancaglini, el costo del pasaje con subsidio provincial para un recorrido de 80 kilómetros entre Cipolletti a Villa Regina ronda los 6.841 pesos, sin el subsidio subiría a 11.648 pesos.

Cipolletti tendrá un nuevo sistema de transporte público

Luego de 20 años con el mismo servicio de transporte, se espera que la postal cambie este año. En abril de este año el Concejo Deliberante aprobó la licitación de transporte público y se espera que durante este mes se den a conocer los pliegos y bases.

La empresa de transporte Pehuenche S.A brinda el servicio en la ciudad desde el 2005 y se ha extendido su contrato a través de prorrogas durante 20 años. Actualmente son cinco colectivos los que realizan recorridos dentro de la ciudad.

El futuro sistema contempla la expansión de los recorridos con la incorporación de una nueva línea, más frencuencias y garitas, y el aumento de la flota a siete colectivos —dos más que los actuales—, lo que permitirá llegar a nuevos barrios como Lalor, El Espejo, Del Trabajo, Isla Jordán, Patagonia (DVNe) y San Lorenzo.

Cinco Saltos sin subsidio y con emergencia de transporte urbano

En marzo de este año, el Concejo Deliberante de Cinco Saltos aprobó un proyecto para declarar la emergencia en el transporte urbano por un plazo de 180 días. La iniciativa, presentada por el intendente Quique Rossi, expone que el servicio implica un gasto mensual de 105 millones de pesos, entre sueldos, combustible y mantenimiento, mientras que la recaudación anual por pasajes es de aproximadamente 41 millones de pesos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la concejal Graciela Moreno (Cambia Cinco Saltos) detalló que el municipio cuenta con tres colectivos propios, adquiridos durante la gestión anterior, pero actualmente se encuentran «fuera de funcionamiento y en mal estado«. Frente a esta situación, se alquila una unidad por mes y funciona además una trafic, que, según indicó la edil, “no alcanza para cubrir la demanda”.

Transporte urbano en Cinco Saltos 105 millones de pesos es el gasto mensual que implica mantener el servicio, según datos que brindó el Concejo Deliberante.

En relación al subsidio de transporte, la concejal afirmó que Cinco Saltos no cuenta con ese ingreso y recordó que, en el pasado, cuando la ciudad contaba con uno para la empresa de transporte Pehuenche, “está empresa dio de baja el servicio por contrato dado que las unidades se rompían constantemente por el estado de las calles”.

“La necesidad de los vecinos del ejido urbano, Arroyón y Lago Pellegrini es inmensa”, sostuvo la concejal. “Entendemos que los costos son altos y no resultan rentables para ninguna empresa, pero la urgencia se mantiene durante todo el año”, agregó.

Allen sin transporte de pasajeros nuevamente

El único transporte urbano de Allen dejó de brindar servicios este martes. (Foto: Gentileza)

Esta el mes pasado los vecinos Allen contaban con un transporte local de contingencia realizado por la empresa Norma, sin embargo, este martes los usuarios denunciaron la interrupción del servicio por “falta de pago por parte del municipio”. Esta situación afectó directamente a los barrios Costa Blanco, Costa Este, Costa Oeste, Barrio la Herradura y Puente Fierro hasta Bubalco, ubicados a varios kilómetros de la Ruta 22.

“A fines del año pasado este servicio empezó a recortar horarios, hasta que el lunes la empresa comunicó que debía suspender completamente los viajes por falta de pago por parte del municipio. No le pagan desde el año pasado, y en lo que va de este año, desde mediados de mayo no recibió directamente ningún pago”, explicó Yohana Paola García, vecina y usuaria del servicio.

Uno de los problemas indicó el concejal Gustavo Addamo (JSRN) es la falta de subsidio provincial: “hasta 2023 teníamos los subsidios nacionales. Milei los cortó y la provincia decidió sostenerlos en aquellos municipios que presentaran la documentación en tiempo y forma. Sin embargo, el Ejecutivo local no lo hizo y, por eso, nos quedamos sin el subsidio provincial”, afirmó el edil.

El Municipio de Allen realizó un llamado a licitación el 26 de junio en la página oficial del Municipio de Allen, con un valor de pliego de 200 mil pesos. La apertura de sobres se realizó el martes 1 de julio a las 11, pero, según informaron a este medio desde la Dirección de Compras y Contrataciones, ninguna empresa se presentó y están esperando realizar un segundo llamado.

Roca tiene transporte urbano a cargo de una empresa recuperada

La Cooperativa 1º de Septiembre encargada del servicio de transporte urbano en Roca, brinda el servicio desde octubre del 2021 cuando pasó a ser la primera empresa recuperada para sostener la fuente de trabajo de sus integrantes, en obtener una concesión de transporte público.

Actualmente recorre tiene recorridos por Barrio Nuevo, Gómez y Alta Barda, IPPV-Malvinas, Puente Cero, Paissanidis, Chacramonte, Mosconi-La Rivera, Stefanelli, Aeroclub, Quinta 25, Paso Córdoba.

Roca es una de las dos ciudades del Alto Valle en recibir el subsidio provincial al boleto, con este subsidio el pasaje se mantiene en 1.300, sin el subsidio subiría a 1.950, según datos brindados por el secretario de transporte de Río Negro.

Transporte público en Fernández Oro, un reclamo de larga data

Fernández Oro es otra de las localidades que no cuentan con servicio de transporte propio y se vieron afectadas por la interrupción del subsidio nacional al boleto. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el concejal Christian Martín Artero (Frente de Oro) explicó que hasta la asunción de Milei tenían una frecuencia de Koko que cubría el tramo conocido como la Falda, cubría una porción del casco urbano y llegaba hasta un barrio de la costa.

«Esa frecuencia provincial se da de baja, cuando se recortan los subsidios nacionales y la empresa reestructura los servicios», Christian Martín Artero, concejal de Fernández Oro.

Además, recordó que hubo un intento de transporte que no logró perdurar en el tiempo. «Un particular puso dos ómnibus en una suerte de prueba piloto que duró dos o tres meses, donde habían diagramado dos recorridos internos en la ciudad, contó con acompañamiento municipal en cuanto a la facilitación de habilitaciones y demás, pero fue una experiencia desgraciada porque se terminó levantando la frecuencia y hoy estamos sin nada», afirmó el concejal.

La razón por las que se levantó fue que era «económicamente inviable» dado que no podían solventar los costos de mantenimiento de las unidades, los choferes y demás con los ingresos que generaba la cantidad de pasajeros que lo utilizaban. «Contar con un servicio propio es un reclamo de larga data. Que este emprendimiento privado no funcionara dejó un sabor amargo y no creo que haya una iniciativa desde el sector privado», manifestó Artero.

Villa Regina sólo cuenta con transporte en las periferias

Según indicó la municipalidad de Regina, no cuentan con transporte de pasajeros propio. Actualmente, al igual que otras localidades del Alto Valle sólo cuentan con el servicio que brinda la empresa Koko S.A que recorre las periferias de la ciudad, sin embargo, no ingresa a todos los barrios y tampoco tiene recorridos todos los días.