El PRO acompaña al Gobierno en imputabilidad, pero busca modificar la reforma laboral

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza atravesó distintos momentos en los últimos años. De ser rivales en las presidenciales del 2023, a socios en el balotaje y aliado clave en el Congreso durante la primera mitad del mandato de Javier Milei, pasaron a condicionar su apoyo por diferencias políticas.

Y esta distancia era una de las dudas en el inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, pero en las primeras votaciones clave, el PRO respaldó los proyectos del Gobierno. Primero lo hizo en el Senado con la reforma laboral y luego en Diputados con la baja de la edad de imputabilidad. No obstante, en el partido fundado por Mauricio Macri advierten que insistirán con modificaciones.

“Nos preparamos para insistir con la libertad de cobro por billeteras virtuales”, apuntó a TN un referente del bloque de diputados del PRO. El miércoles que viene comenzará a discutirse la reforma laboral en la Cámara Baja, en labor parlamentaria.

Antes, los legisladores encabezados por Cristian Ritondo se encontrarán el martes, en la reunión de bloque. El objetivo es acordar la estrategia parlamentaria, con una máxima de arranque: “Es un derecho del trabajador elegir dónde y cómo cobrar su salario”.

“Es un tema que el oficialismo está al tanto y que nosotros vamos a plantear eventualmente en comisiones, que es el ámbito institucional y formal donde se deben plantear estas modificaciones”, explicó un integrante de la bancada PRO a TN. Aunque aclaró: “De ahí a que nos escuchen, hay un largo trecho”.

La semana pasada, si bien primordialmente se habló de los temas que se trataban en Diputados, como baja de edad de imputabilidad y acuerdo Mercosur-Unión Europea, también se sentó esta postura firme a favor de la “libertad del trabajador”. “Efectivo, banco, billeteras virtuales. La opción que mejor se acomode a la realidad del trabajador”, sostienen en el PRO.

El reclamo lo lidera el PRO, y será eelevado por Ritondo, que preside el interbloque Fuerza del Cambio, que incluye al radicalismo y el MID. Pese a esto, es impensado un escenario en el que no acompañen la reforma laboral.

“A lo sumo no acompañaremos ese artículo”, aclararon. Esta discusión se terminará de dilucidar también según cómo se defina la votación en labor parlamentaria, si por artículos o capítulos (como fue en el Senado).

“Creemos que la reforma laboral es necesaria”, señalan en el PRO, al mismo tiempo que advierten: “No se puede ir en contra del espíritu de la ley, que es darle libertad a los trabajadores, por transar con el lobby bancario”.

Avances y retrocesos entre el PRO y La Libertad Avanza

La foto entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, difundida días atrás, no pasó desapercibida. Si bien se trata de dos hombres del mismo partido, hoy el “Colo” es un hombre clave del Gobierno. Además, una de las cartas que tanto La Libertad Avanza como el macrismo buscan instalar en la carrera por la gobernación bonaerense en 2027.

En ese encuentro, ambos coincidieron en la importancia de que la reforma laboral avance en el Congreso como una herramienta clave para generar más empleo formal, impulsar la inversión y modernizar el mercado de trabajo.

El caso es que los gestos comenzaron unos días antes. “En la reunión de presidentes de bloque se definió que se baje la edad a 14 y se reconozca que el poder ejecutivo debe asignar recursos para su implementación, tal como lo pedía el PRO”, indicó a TN un referente del macrismo.

“Pasamos de un presupuesto con el oficialismo bloqueando cualquier tipo de modificación o sugerencia de mejora, a la adopción de un dictamen impulsado por otros bloques que propone algo distinto a lo que el gobierno inicialmente buscaba. Ellos querían 13 años y Monteoliva incluso llegó a decir que quería 12″, reconocieron.

Los guiños del Gobierno fueron bien recibidos en el PRO. “Vemos como una buena señal la apertura al diálogo y al consenso”, manifestaron desde la bancada en Diputados a este medio. Aunque aclararon: “Como dijimos en su momento, reconstruir la confianza es un camino largo”

“Después de la elección parecía que íbamos encaminados a reconstruir la Argentina en equipo y pasó todo lo contrario”, apuntaron en el PRO en referencia a los desplantes ocurridos tras haber ganado juntos las elecciones de octubre.

Con información de TN.