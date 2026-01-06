Una votación clave dejó a Cervantes sin Presupuesto aprobado para 2026

ElConcejo Deliberante de Cervantes rechazó el Presupuesto Municipal 2026 durante una sesión extraordinaria en diciembre. Con esa definición, la localidad se convirtió en uno de los pocos municipios del Alto Valle que comenzó el año sin un presupuesto aprobado para el próximo ejercicio.

Desde el bloque opositor Todos por Cervantes señalaron que el presupuesto 2026 «no contó con la información necesaria para un análisis integral». Según explicaron, el texto fue tratado sin una difusión adecuada y con un nivel de detalle que resultó insuficiente para evaluar el destino de los recursos públicos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la concejal Malena Villablanca precisó que el presupuesto ingresó formalmente al Concejo el 17 de octubre, tras pasar por el Tribunal de Cuentas y obtener dictamen positivo.

A partir de ese ingreso, los concejales comenzaron a trabajar sobre el texto, aunque se encontraron con dificultades para interpretar los números, según relató la edil. Villablanca explicó que el proyecto contenía cifras generales sin desagregación por partidas, lo que complejizó su análisis, incluso tras una reunión con el contador municipal. «Eran todos montos generales, no había un desglose de la información y eso hacía muy difícil entender cómo estaban armados los números«, afirmó.

La edil detalló que tras el rechazo del Presupuesto 2026, el municipio deberá operar con el presupuesto vigente y un incremento del 30% actualizado según lo establece la Carta Orgánica. Mientras tanto, desde la oposición insistieron en la necesidad de mayor transparencia. “Los vecinos necesitan saber cuáles son los ingresos y en qué se invierte el dinero”, remarcó.

Uno de los puntos que generó mayores cuestionamientos fue la reiteración de obras incluidas en presupuestos anteriores que aún no se concretaron. Entre ellas, mencionó un proyecto habitacional en el barrio Puente Cero, que figura desde 2018 y que volvió a incorporarse al presupuesto 2026. «El proyecta está desde 2018, y hace años se incluye en el presupuesto para poder terminar cinco viviendas que además se ha recibido aporte de provincia y aún no se terminan», sostuvo la edil Villablanca.

También advirtió que no se contemplaron intervenciones consideradas para el bloque prioritarias para la seguridad y el bienestar de los vecinos. “Hay obras muy importantes para la comunidad que no están contempladas y que no significan grandes erogaciones de dinero”, sostuvo, al referirse a la falta de señalización y medidas de seguridad en sectores con antecedentes de siniestros viales.

En ese contexto, la concejal remarcó que el rechazo del presupuesto estuvo vinculado principalmente a la falta de información. “La razón fundamental es la poca información hacia el Concejo Deliberante para poder trabajarlo como corresponde”, afirmó.

«Cervantes tiene la particularidad de que hay barrios muy alejados, Puente Cero, Barrio Porvenir, Colonia Fátima, Barrio La Desfensa, Barrio Luna, Barrio Virgen de Lujan, está del otro lado de la ruta, pero los barrios de Cervantes están bastante alejados de la mayoría, entonces es importante ocuparnos de eso», sostuvo la edil.

Los votos positivos fueron aportados por los concejales oficialistas Mónica López y Damián Galán del Bloque Eva Duarte. Mientras que los votos negativos correspondieron al presidente del Concejo Deliberante, Ariel González del Bloque Eva Duarte, y la concejal Malena Villablanca del bloque Todos por Cervantes.

Tras la decisión, Villablanca subrayó que el objetivo no fue obstaculizar la gestión municipal. “Nosotros trabajamos, deliberamos y debatimos, no para poner palos en la rueda al Ejecutivo, sino para poder entender y explicar a la gente”, señaló, y agregó que los concejales “somos los representantes de los vecinos de Cervantes y queremos llegar con información clara”.