Votan el presupuesto del intendente Mariano Gaido en Neuquén capital

El presupuesto de 557.000 millones de pesos que presentó el intendente Mariano Gaido se tratará este jueves en el Concejo, con un despacho que tiene la firma de la mayoría de las bancas políticas y la ausencia de espacios políticos como el de La Libertad Avanza (LLA) y del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

El presidente del bloque MPN, Atilio Sguazzini destacó que «es el proyecto más importante de la gestión de Mariano y de la historia de la ciudad en cuanto a obra pública», que se concentra principalmente en la avenida Mosconi, destacó.

Agregó que el ejercicio 2026 cuenta con una «mirada importante con la nueva modalidad de transporte» pero la obra de Mosconi y el ingreso a la ciudad (desde el norte)» por avenida Alfonsín «van a cambiar la situación de la ciudad de Neuquén». «No hubo modificaciones» en comisión, dijo Sguazzini.

Planteó que otro aspecto para destacar fue el trabajo que expuso el equipo del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) por la tarea acordada con la provincia en los asentamientos de 2 y 7 de Mayo para dotar de servicios a más de 3.000 familias de la ciudad.

Los que no aprueban

Para LLA, hay aspectos poco claros del ejercicio 2026 y por eso no firmó el despacho Nicolás Montero.

«Nos hacen ruido algunos números que no están cerrando y luego no hubo claridad en la respuesta en comisión. Están ingresando recién las rendiciones de cuentas de los primeros meses de 2025 y creeemos que hay gastos superfluos a recortar, como los 50.600 millones de pesos en políticas de género que no están encuadrados en ninguna parte específicamente, nombran programas sin detalle y es muy difícil saber si realmente se está incorporando esa partida a esos lugares», describió. Comparó que «todo el sistema de coles nos está costando 60 mil millones de pesos.

Cuestionó que mientras públicamente se indica que la fiesta de la Confluencia es a «costo cero» en el presupuesto el oficialismo establece más de 400 millones de pesos, lo mismo que la avenida Mosconi, que en el presupuesto dice que son 50.000 millones de pesos y luego en la exposición dicen que son 90.000″, detalló.

«Creo que hay aspectos para aclarar y cuando se firmó el despacho, hubo modificaciones en cuestiones de tasas que no se habló en la comisión, acordados entre Fuerza Libertaria y el oficialismo, más allá que está el superávit y eso se celebra, nuestra postura es crítica porque hay que ser austeros, también».

Desde el arco de la izquierda, Julieta Katcoff adelantó que no votarán el presupuesto porque «está elaborado en función de profundizar y seguir profundizando la desigualdad que hay en la ciudad: con dos Neuquén, uno con mega obras, con pavimento y en favor del turismo y el desarrollo de la industria vinculado a Vaca Muerta y otro porcentaje pequeño destinado a las trabajadoras de la ciudad, como las redes de saneamiento, gas y agua potable», sostuvo.

También indicó que la asignación de recursos para las mujeres no se condijo con lo que se necesita ante un incremento de un 200 % de situaciones alto riesgo de femicidio en la ciudad de Neuquén, según las cifras planteadas desde la subsecretaría de las Mujeres de la capital. «Esa perspectiva de género se centra solamente en el programa «Las mujeres hacemos» y no en la construcción de refugios para las mujeres víctimas de violencia, pese a que el compendio de ordenanzas de género, los contempla», sostuvo. Insistió en que «el presupuesto tiene varios ejes que son parte de este doble discurso sobre las dos ciudades».