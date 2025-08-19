Weretilneck, 20 días entre anuncios y compromisos: los beneficiados y los relegados

En los últimos veinte días, el gobernador Alberto Weretilneck reactivó los anuncios de obras e inversiones en Río Negro, con la inyección de los 60 millones de dólares del bono acordado con el consorcio petrolero VMOS, pero también retomó las recorridas en territorio a un promedio de una localidad por día.

La agenda del mandatario está vinculada a la gestión, pero no escapa la suspicacia que también forma parte de la instalación de los candidatos de la alianza oficialista, Juntos Defendemos Río Negro, para las elecciones de octubre, quienes lo acompañan en cada acto.

Aún así, lo cierto es que la Provincia después del reproche duro contra el gobierno nacional por la paralización de la obra pública y un primer año de gestión para reacomodarse al nuevo escenario, reestructuró el listado de inversiones con el objetivo de que el Gobierno esté en cada localidad presente, en muchas de los cuáles los frutos se verán recién en algunos años -posiblemente para 2027-, pero por estas semanas los anuncios son ampulosos y hasta repetidos por parte de la Provincia.

En la distribución de inversiones confirmadas, el bono VMOS dio una fuerte inyección de recursos y se empareja con el cumplido plan del bono Castello. También está el crédito de la Corporación Andina de Fomento con tareas más de infraestructura y el resto es una batería de trabajos con recursos propios, las más importantes son las rutas 6 y 8.

Hubo un popurrí de obras, entrega de dinero (no especificado en todos los casos) y anuncios en las últimas tres semanas para Sierra Grande, Los Menucos, Bariloche, Viedma, Cipolletti, Roca, Mainqué, Maquinchao, Sierra Colorada, Valcheta, Belisle, Huergo, Cinco Saltos, Cervantes, Ramos Mexía, Catriel, Comallo, Clemente Onelli, Chimpay, El Cuy, Jacobacci, Regina, Guardia Mitre, Ñorquinco, Luis Beltrán, Fernández Oro, General Conesa, San Antonio Oeste, Villa Manzano; además de la primera del VMOS que será el pavimento de acceso a San Javier, que se licitará el 4 de septiembre.

Sierra Grande, la localidad que recibe más inversiones

En un repaso de obras y anuncios, sin dudas la localidad que concentra la atención es Sierra Grande, que será el epicentro del desarrollo del puerto exportador de hidrocarburos. Con el bono VMOS se prometió la ampliación de la Escuela 60 con la edificación de un nuevo SUM; el mejoramiento de la Ruta Provincial 9 -de ripio- que conduce al Puerto de Punta Colorada por 1.158 millones de pesos; y la construcción de un nuevo edificio de la secretaría de Energía y Ambiente.

Antes el Gobierno también prometió a la intendenta Roxana Fernández (JSRN) la construcción de un nuevo hospital y una escuela técnica, y obras de infraestructura en el puerto de Punta Colorada y en Playas Dorada..

En la última visita del gobernador, también se hizo efectivo la entrega de 3.785 millones de pesos al municipio, que corresponde al 5% del bono VMOS comprometido; se firmó la ampliación de una red de gas y actas compromisos para hacer infraestructura para lotes de Suelo Urbano, en total con un costo superior a los 600 millones; mientras sigue en obra el nuevo Centro de Informes Turístico y se aportaron 30 millones de pesos para refacciones del hospital actual.

Los Menucos, gobernada por Mabel Yahuar (JSRN), actual candidata suplente al Senado, es otra de las localidades beneficiadas por inversiones provinciales. En este corto tiempo se inauguró una red de desagües cloacales; se entregaron aportes para obras de pluviales y para un nuevo edificio de la Agencia de Recaudación; se habilitó un edificio para la Regional de Policía; se abrieron sobres para dos aulas en una escuela y se licitará en septiembre siete cuadras de asfalto.

Dos que no estaban y una sorpresa Viedma y Bariloche no recibirán inversiones edilicias del VMOS y esperan que active el crédito CAF. La Ruta 69 no aparecía en el listado original pero al final Provincia incluyó con el bono petrolero la repavimentación de la Ruta 69.

Grandes ciudades relegadas del bono del VMOS

De las ciudades grandes, Bariloche no tiene inversiones previstas con el VMOS salvo el equipamiento para un sector de la ampliación del hospital que se prevé inaugurar en primavera. En paralelo, se espera el arranque con el crédito CAF de la repavimentación de la ruta al aeropuerto y la toma de agua del lago Gutiérrez. En curso está además el Memorial de Malvinas, que se habilitará el 6 de septiembre, y la nueva terminal de ómnibus que retomó la Provincia tras el retiro de Nación.

Viedma tampoco fue incluida para las nuevas inversiones del acuerdo petrolero, pero el gobernador recientemente anunció otros aportes y compromisos para construir 30 viviendas, un playón barrial, ampliación de red de agua, luminarias y firmó el contrato para la residencia estudiantil del Curzas. Con el la CAF se espera la repavimentación de la ruta al aeropuerto.

Cipolletti con el bono recibirá una nueva escuela técnica (al igual que El Bolsón, Beltrán y Villa Manzano) y con la CAF una planta potabilizadora y una obra vial en la avenida Perón; mientras que la provincia invierte en la avenida Circunvalación y promete una nueva escuela primaria.

En Roca, el gobernador este mes compartió actos con la intendenta María Emilia Soria (PJ) y en términos de inversión hubo un aporte de 50 millones de para una red de agua y está próximo a licitarse el acceso del parque industrial. Del VMOS obtendrá una escuela primaria nueva.