Por orden del presidente, el ministro de Turismo recibe a los diputados nacionales

Por orden del presidente Alberto Fernández, el ministro de Turismo de Nación, Matías Lammens, ya convocó a los 17 diputados nacionales que integran la comisión de turismo para analizar el proyecto de ley que estipula medidas ante la profunda crisis que azota al sector.

Así lo informó el senador Alberto Weretilneck luego del encuentro que mantuvo ayer con el presidente, junto a otros legisladores de la oposición. En esa reunión, el rionegrino puso sobre agenda el malestar con el plan nacional de recuperación del turismo y la necesidad de avanzar sobre medidas concretas en el corto plazo.

Mario Martino, miembro de la Cámara de Turismo de Río Negro, consideró la convocatoria como “una muy buena noticia. Lamentamos que hayan pasado cuatro meses pero más vale tarde que nunca”.

Insistió en que el proyecto oficial de turismo “no satisface las necesidades que tenemos. Por suerte, hubo un rápido acuse de nuestra posición por parte del ministro Lammens y de los legisladores nacionales que nos escucharon y nos convocaron”.

Luego de la reunión de Fernández con legisladores opositores, Lammens se reunió con el sector empresarial de Bariloche y El Bolsón y la gobernadora Arabela Carreras.

“En ese encuentro, volvimos a plantear puntos imprescindibles. No importa quién presente el proyecto ni quién lo lleve adelante. Necesitamos una ley que nos dé un marco de seguridad mínima para atravesar esto y no promesas de reactivación a futuro que son necesarias pero no es lo que necesitamos hoy”, destacó Martino.

El empresario barilochense recalcó que “las reuniones siempre las mantuvieron con la oposición porque con el oficialismo nunca nos pudimos sentar. De hecho, el proyecto del oficialismo lo conocimos dos horas antes de la comisión de turismo”.

A partir de la orden de Fernández, el empresariado turístico de la región cordillerana anhela la inclusión de todos sectores del ámbito turístico en la ley, paliativos impositivos como exenciones tributarias, la reprogramación y la no exigencia de devolución y el mantenimiento del programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), entre otros.

"Los ATP son una buena ayuda que debe mantenerse a lo largo del tiempo. Recién el 27 de junio, se confirmó que iba a haber para julio. No puede haber incertidumbre permanente”, planteó Martino.