Por qué cerraron una Terapia en Roca en medio del aumento de contagios

El hospital de Roca cerró su segunda unidad de terapia intensiva y no prevé reactivarla hasta marzo, según confirmaron hoy autoridades de ese servicio.

La medida parece contradictoria en medio del aumento exponencial de contagios de covid-19, pero se explica a partir de dos realidades: en primer lugar, los casos graves todavía se pueden contener con la UTI 1. Y por otra parte, el personal de la UTI 2 es necesario para reforzar otros sectores, porque la nueva ola llegó cuando el López Lima atraviesa una etapa de déficit de recursos humanos.

“Hay licencias de distinto tipo”, señaló la jefa de la Terapia, Cristina Orlandi, ante una consulta de RÍO NEGRO sobre los motivos que llevaron a desactivar el espacio -con seis camas- que se había creado donde antes funcionaba el servicio de Ginecología y Obstetricia.

La médica aclaró que no hubo renuncias entre los integrantes del staff del servicio, aunque se sabe desde mediados del año pasado que varios profesionales presentaron certificados por el impacto que generó el trabajo durante las etapas más críticas de la pandemia.

Orlandi confirmó que al menos hasta fines del primer trimestre no está prevista la reapertura de la UTI 2 y ante la pregunta sobre la capacidad de respuesta de las siete camas de la unidad tradicional en este contexto de aumento de contagios, indicó que “por ahora va bien”, confiando en que no serán necesarias derivaciones a otros centros.

La decisión de cerrar la UTI 2 había sido anticipada a RÍO NEGRO por trabajadores del hospital, quienes precisaron que todo el personal de ese sector fue redistribuido en otras áreas con alta demanda en la actualidad.

“Está faltando gente en la Guardia, en Consultorio de Respiratorios, entonces gran parte del personal que estaba en la UTI va a parar ahí. Otros van a Terapia Intermedia, a Cuidados Mínimos de Hombres y Mujeres”, detalló la fuente.

Sólo un caso grave

Este diario también dialogó con Roberto Tomassone, quien está a cargo de la Dirección del López Lima en estos días.

El médico precisó que al mediodía de hoy había un solo paciente covid positivo en UTI. De las siete camas, cinco estaban ocupadas, con ese 20% de incidencia del coronavirus.

“En Terapia Intensiva tenemos pacientes internados covid pero no son la mayoría. Todavía no ha impactado el aumento de casos con pacientes graves. Lo que sí sabemos es que un gran porcentaje de los pacientes graves con covid, alrededor del 70%, no tenía vacunas o esquemas incompletos”, explicó el profesional.

Con respecto al área de internación general, se informó que el servicio está casi completo, con una ocupación de camas que oscila entre el 80 y 90 por ciento, aunque los casos covid no son la mayoría, como ocurrió en pico de mediados del año pasado.

En concreto, se detalló que en Clínica Médica había hoy siete covid positivos confirmados y tres más a la espera de resultado; sobre las casi 60 camas del servicio.

Las camas vacías eran cinco, pero se podían utilizar dos. La complejidad está dada porque hay pacientes internados que son sospechosos de covid y ocupan solos una habitación, por estar en aislamiento.

Tomassone indicó que el aumento exponencial de casos de coronavirus en la ciudad no derivó por el momento en medidas que afectaran directamente otros servicios del hospital, como por ejemplo suspensión de cirugías programadas.