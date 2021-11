Radiografía del comercio en Roca: las marcas y secuelas que dejó la pandemia

“Después de la pandemia nada volvió a ser lo mismo”. La frase se escuchó detrás de un mostrador en un negocio de Roca. Entre resignación y tristeza, con esas palabras, la comerciante resumió bien una realidad ineludible. La pandemia marcó y castigó particularmente al sector comercial que quedó en buena medida paralizado durante la cuarentena.

La etapa más dura, con las primeras dos olas de covid-19 dejó sus marcas y secuelas en la ciudad y algunas heridas continúan abiertas. Un relevamiento en la calle y las estadísticas oficiales del municipio permiten reconstruir una radiografía del complejo momento, en el cual no todos perdieron y no todos ganaron.

Las secuelas de la pandemia, en primer lugar, son económicas pero también el hecho de no poder planificar a mediano y largo plazo. Otro de los grandes acuerdos es que la “normalidad” es cosa del pasado y que los parámetros de normalidad actuales son diferentes.

Georgina Mondino, dueña de una zapatería en calle La Pampa casi Tucumán hace trece años está en el rubro. Hoy su emprendimiento se sostiene gracias al apoyo de su familia ya que la facturación es muy inestable. “Estamos muy lejos de volver a los niveles de ventas precuarentena. Los hábitos de consumo cambiaron mucho, la gente está aún temerosa por no saber qué va a pasar”, analizó la mujer. Por otro lado, el apoyo entre colegas fue clave ya que pudieron sostenerse en los momentos más difíciles. “Nadie se salva solo y el sol sale para todos”, agregó.

Georgina Mondino, comerciante rubro indumentaria

“La pandemia trajo impacto en lo económico, desocupación, mucha pobreza y delincuencia. Los comerciantes fuimos muy afectados por la inseguridad”, sumó Luciana Heckmann, comerciante de calle San Juan al 2300, dueña de un kiosco. Dijo que el panorama no se normalizó y que algo que aún subsiste es la caída del consumo y también cambios en las rutinas. Varios comercios aún trabajan en horario corrido.

Luciana Heckmann, comerciante rubro kiosco

El futuro se ve complicado, difícil; aunque todos se proyectan trabajando. “Trato de no influenciarme con los datos y estadísticas económicas porque si lo hiciera, muchos bajaríamos la persiana y no es una posibilidad hoy”, concluyó Luciana.

En el plano económico, se avizoran tiempos difíciles. “No podremos seguir mucho tiempo más viviendo de la tinta y el papel, es tiempo de generar recursos de manera genuina”, aseveró Georgina. Por otro lado, fue crítica al hablar de los gobernantes en todos los niveles.

Gastronómicos

El rubro gastronómico es uno de los que pudo repuntar con varias aperturas e innovaciones durante 2021. “Estamos bien. Sin aforos, lo que permite que estemos volviendo a una normalidad en los volúmenes de recupero de trabajo”, opinó Mario López, comerciante del rubro en Roca.

La pandemia generó un antes y un después no solo en el seno del comercio sino en las inquietudes y necesidades de los clientes y por eso, quienes sobrevivieron, tuvieron que adaptarse. “Fue tan duro, quedamos tan lastimados que no te animás a decir que se normalizó al 100%”, contó López quien, si bien tiene su local lleno, definió no volver a la totalidad de las mesas que tenía para preservar la distancia y el aire que el consumidor busca.

Otras de las secuelas de la pandemia, fue el endeudamiento de los comercios con el Estado y el fin de la planificación a largo plazo. “Todas las decisiones que se toman ahora son a corto plazo, no se toman decisiones a largo plazo, como invertir. Uno tiene temor y toma recaudos”, aseguró.

Mario López, comerciante gastronómico

Para López, hay que tener en cuenta que el rubro ya venía bastante golpeado pre pandemia. “No veníamos muy sobrados”, dijo y agregó que a futuro las claves son bajar la inflación y los costos laborales.

Industria frutícola

Uno de los sectores menos perjudicados durante la pandemia fue el vinculado a la industria frutícola, aunque las perspectivas no son las mejores para la temporada que se avecina.

Miguel Grasso, dueño de un frigorífico de Roca, vocal en CAIC y vicepresidente segundo de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (Feern) dijo que la razón por la que no sufrieron tan duramente las heridas de la pandemia es porque la industria no se paralizó y nunca dejaron de tener ingresos. a diferencia de otras actividades. “Seguimos operando con la pandemia y las empresas pudieron seguir trabajando su rentabilidad”, comentó el referente.

Miguel Grasso, vicepresidente Feern y vocal CAIC

“El año pasado hubo muy buenos números de ventas, este año no fueron tan buenos estuvo un poco más apretado (…) el tipo de cambio bajo nos ha complicado”, agregó. La proyección para la temporada 2022 es complicada ya que se presentará con una merma de fruta y baja en la calidad, debido a las heladas que hace más de 20 años no se registraban, según explicó Grasso.

Para cerrar, dijo que lo que afectó a todos fue la inseguridad, un problema que preocupa a los empresarios locales.

Evolución de altas y bajas: el antes y el después del covid

Andrea Cornejo, directora de Habilitaciones Comerciales del Municipio de Roca, brindó un informe completo tras el pedido de LA COMUNA sobre la situación actual de altas y bajas comerciales durante los últimos tres años (2019-2021), pre y durante la pandemia.

Según esos datos, en estos tres años se dieron 1.172 habilitaciones comerciales y 921 bajas. En 2019 (antes de la pandemia) abrieron 444 comercios y se cerraron 423; ya en la pandemia hubo 323 aperturas y 239 bajas en 2020 y se habilitaron 405 negocios y se cerraron las persianas de 259 comercios en lo que va de 2021.

Los rubros que más crecieron durante la pandemia son los vinculados a la elaboración de alimentos, como las rotiserías, pizzerías, heladerías, panaderías, elaboración de pastas. Así también se han habilitado comercios de pequeña escala en barrios como almacenes, verdulerías, fiambrerías, pollerías, carnicerías y kioscos.

“En 2021 es notable el incremento e inicio de actividades referidas a la gastronomía, como confiterías, restaurantes, cervecerías, cafeterías en la zona céntrica de la ciudad; como así también centros de estética y de actividades deportivas. Además, crecieron los rubros de venta de artículos de limpieza”, destacaron desde el municipio.

Los rubros que más decayeron son la venta al por menor de indumentaria, calzado, artículos de bazar para el hogar y la venta de artículos de ferretería. Respecto a los rubros con más bajas, entre las causas se evidenció que fue por el crecimiento de plataformas virtuales de compra, que fue más significativo desde que inició la pandemia.

En 2020, en contexto de pandemia, hubo muchos cambios de domicilios, es decir, traslados de locales comerciales desde la zona céntrica hacia barrios y periferia, principalmente debido a la necesidad de reducir costos de alquiler y servicios.

Datos 728 comercios fueron habilitados en el Municipio de Roca durante 2020 y 2021, años de pandemia. 498 comercios fueron se dieron de baja en el Municipio de Roca durante 2020 y 2021, años de pandemia.

405 nuevos comercios se registraron en Roca en lo que va de 2021, 39 menos que los que se abrieron en 2019, prepandemia 259 bajas comerciales se registraron en Roca en lo que va de 2021, 164 menos que las de 2019, en la prepandemia (423).

ANALISIS: Buenas expectativas para el comercio minorista

Por Juan Pablo Serra, economista

Dada la inestabilidad económica que estamos atravesando, no es prudente hacer análisis de largo y mediano plazo, así es que vamos a enfocarnos en el corto plazo. Existen algunos elementos que invitan a ser optimistas respecto a los próximos meses en el sector del comercio minorista.

Estacionalidad. Estamos en una época del año en la cual, por la cercanía de las fiestas, se incrementa el consumo de las familias y esto afecta a la mayoría de los sectores como alimentos y bebidas, indumentaria, artículos para el hogar, juguetería. Seguramente habrá un mayor movimiento que en 2020 ya que el miedo y las restricciones son menores.

Dificultad para ahorrar. Cuándo una persona recibe su ingreso tiene dos opciones: ahorrarlo o gastarlo. Los clásicos instrumentos de ahorro de los argentinos son el dólar y los depósitos a plazo fijo. Y en esta coyuntura, estos instrumentos tienen un acceso restringido, el dólar con sus diferentes cepos y el plazo fijo con tasas tan bajas que ni siquiera igualan a la inflación. Hoy es mucho más conveniente consumir que ahorrar.

Financiación. La posibilidad de pagar en cuotas con tarjeta de crédito también es un atractivo en este contexto inflacionario. Hay muchos planes interesantes, con tasas de interés más bajas que la inflación esperada. Los planes de 12 o más cuotas, son la única alternativa para ciertos productos de precio elevado como celulares o informática, cuyo valor de contado supera la disponibilidad dinero de muchas familias.

Recuperación del salario. Durante los últimos dos años el salario se quedó atrás respecto de la inflación, sin embargo esa diferencia se está achicando y en los últimos meses el incremento de salarios se está acercando a la inflación. En junio, los salarios habían crecido un 43% anual y los precios un 50,2%. En cambio en septiembre (último dato disponible) el crecimiento interanual de los precios fue del 52,5% y el de los salarios de 51,3%. Esto indica que si bien el salario no se ha recuperado, ha dejado de perder por tanta diferencia contra la inflación.