Aseguran que la China Suárez intentó seducir a Luis Ortega con fotos íntimas: qué película quería protagonizar

La China Suárez inició una guerra mediática con Yanina Latorre el pasado martes, y en respuesta, ella compartió detalles e información privada sobre algunas actitudes de la actriz. Sin dar nombres, la conductora reveló que cuando la China se encontraba en una relación con Benjamín Vicuña, habría intentado seducir con fotos íntimas a un director de cine con el fin de protagonizar una de sus películas y que este habría rechazado el acercamiento.

La información que compartió Yanina Latorre

“El director es medio famoso porque le gusta mucho el sexo, pero en ese momento estaba en pareja con una conocida y acababa de tener un bebé y se ve que estaba en su eje. Ella intentó conseguir este el papel y ¿cómo lo intentó?”, explicó Yanina.

Yanina reveló que la China le mandaba fotos íntimas al director de cine y que «hasta se cortó el pelo porque así lo necesitaba la protagonista y le dijo ‘es para nuestra peli’. “El pibe le contestó ‘acabo de ser padre, no me interesa’ y no consiguió el papel en la película”.

La China Suárez le habría mandado fotos íntimas a Luis Ortega

Si bien la rubia no quiso dar el nombre del director de cine, se especula que estaba hablando de Luis Ortega, y que la película mencionada seria ”El Jockey”, film que finalmente protagonizó Úrsula Corberó.

“La producción de la película en ese momento estaba laburando en el hipódromo“, había detallado la conductora sobre la película.

Siguiendo con el relato de Yanina Latorre, la China Suárez sorprendió con un corte de pelo a principios del 2021, lo que demuestra su compromiso para conseguir el rol para dicha película.

En una reciente entrevista con Gustavo Méndez, la actriz se refirió a su relación con Luis Ortega y el porqué no pudo ser la protagonista de El Jockey, sosteniendo a que debía al embarazo de su hijo Amancio.

A su vez, Ortega fue padre de Ramsés, nacido de su relación con Mía Flores Pirán, a principios del 2019.