La película «Belén» dirigida por Dolores Fonzi, representará a Argentina en la carrera por los Premios Oscar 2026 y en los Goya. Así lo anunció Graciela Borges en un cocktail organizado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Con un elenco destacado, la cinta aborda temas actuales sobre derechos humanos y justicia. Te contamos todos los detalles.

Así fue el caso real detrás de «Belén», la película que representará a la Argentina en los Premios Oscar y Goya

Dirigida por Dolores Fonzi, la película «Belén» representará a la Argentina en la carrera de la próxima edición de los Premios Oscar y Goya. La historia real que se retrata en el film volvió al centro del debate público.

El 21 de marzo de 2014, Belén (el nombre ficticio de la mujer que aún preserva su identidad) ingresó de urgencia al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales y un sangrado abundante. El diagnóstico inicial de los médicos fue que había sufrido un aborto espontáneo.

Tras el episodio, la joven de 25 años fue denunciada penalmente por el personal del centro de salud y la acusación se transformó rápidamente en un proceso judicial que la llevaría a pasar tres años en prisión preventiva con una condena que luego sería anulada por el máximo tribunal de la provincia.

En primera instancia, la Justicia tucumana le impuso una pena de ocho años de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía. Finalmente, Belén estuvo privada de su libertad durante casi tres años, en un proceso que el propio juez señaló como «atravesado por prejuicios de género» y en agosto de 2016, se anuló la condena y se la liberó.