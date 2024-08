«Ceba Julio»: Los mejores memes que nos dejó julio este año

Los memes son una parte fundamental del humor en las redes sociales y el cantante Julio Iglesias se convierte en protagonista de este formato una vez al año. Cada vez que empieza el mes de julio inmediatamente el artista español se vuelve tendencia. Las redes sociales se llenan de memes en su honor al hacer referencia a este mes del año.

Qué dijo Julio Iglesias sobre los memes que lo tienen como protagonista

Las divertidas imágenes se pueden ver desde el año 2015 pero adquirieron mayor popularidad en la pandemia del Covid 19. Desde entonces se instaló esta tendencia que año tras año se repite y que siempre tiene como protagonista al cantante español.

En el año 2015, el intérprete de 80 años le dio su opinión a la revista «¡Hola!» sobre los memes que lo tienen como protagonista. «Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente…, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos» dijo Iglesias.

«No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa” afirmó. «No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre» concluyó su respuesta el cantante.

«Se va Julio y nos deja un enorme vacío»: Los mejores memes de Julio Iglesias

Al terminar el séptimo mes del año los usuarios de las redes se despidieron de este divertido formato y le dieron la bienvenida a agosto, nuevamente, con graciosos memes.

El uno ya no es de Julio#MemesDeJulio pic.twitter.com/bJIdGFdb2l — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) August 1, 2024