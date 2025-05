Chachi Telesco apuntó contra Maju Lozano y recordó su lucha tras la filtración de un video íntimo

La actriz María Fernanda “Chachi” Telesco impulsó una ley que lleva su nombre con el fin de que ninguna persona pueda divulgar videos sexuales de terceros. En este sentido, recordó su propia experiencia con el video privado por el cual recibió críticas —fuera de lugar— por parte de Maju Lozano, a quien acusó de haber destruido a su familia.

Chachi Telesco, sobre su video íntimo: “Disney me echó, la Justicia no me creyó y los medios me destruyeron”

En diálogo con Nicolás Cayetano en Radio Metro FM 95.1, en el programa No trates de entenderlo, Telesco rememoró que no pudo ser parte del programa High School Musical Argentina debido a la aparición de esas imágenes en el año 2007.

La vida de la artista dio un giro de 180° y terminó por convertirse en profesora de yoga, disciplina que practica desde los 15 años. No obstante, rememoró: “Ahora no me persigue el tema, desde que empecé a denunciar. Desde hace 17 años que me perseguía y yo huía para no tocarlo con mi mente porque me hacía mierda eso”.

“Formaba parte de un reality a nivel mundial. No había redes sociales y lo único era la televisión. Para quedar en ese casting, me rompí el alma durante seis meses porque eran 26 mil personas. Un año antes de lograrlo, un primo me robó de mi casa un video mío en donde tenía relaciones sexuales con mi primer novio”, explicó.

“Él trabajaba en Megatone. Copió el DVD y lo empezó a vender: a $100 con video, o $50 sin video. Al tiempo, salí de una clase de comedia musical y me avisaron por mensaje que alguien había comprado el video”, continuó.

“Cuando nos enteramos que era mi primo y él también lo supo, agarró todas las cosas de la casa y se fue por la puerta de atrás. Sacó un pasaje y no lo vimos más. Pasó un duelo. Es un perverso que siempre teníamos desde un lugar benevolente”, añadió.

“Le ganamos a nivel judicial y le embargamos los sueldos a futuro. Fue re simple, porque dos personas del trabajo de él vinieron y entregaron dos CDs con la letra suya. No apareció más”, apuntó “Chachi”.

La ley Chachi: la historia de dolor, violencia y resistencia detrás de la actriz que convirtió el trauma en lucha

Sobre la aprobación de la enmienda que lleva su nombre, contó emocionada: “Empieza contando mi caso de una manera prudente, empática y con conciencia 360°. Ahí sané algo que no sabía que me hacía falta”.

“Callaron a todos los chimenteros o periodistas que hablaron al pedo en ese momento. Todo lo que quería a los 21 años, vino 18 años después”. Al tiempo, rememoró su conflicto con Disney: “Fue abuso laboral. Vieron el video en YouTube que habían titulado como ‘Chica Disney’”.

“Me echaron, llevándome de la manera más perversa a una sala donde pusieron el video y había 20 personas que eran del área legal. Nadie habló. Empezaron los gemidos. A un año y medio de que terminó el juicio, lo dejé de ver. No entendía lo que pasaba. Me arruinó la vida”, relató.

“Nunca me llamó para disculparse”: Chachi Telesco, durísima con Maju Lozano tras 17 años de silencio

“Los jueces decían que me había ayudado porque me había hecho popular. No entendían que el consentimiento era importante y no había una ley. No gané ni un solo juicio. Maju Lozano fue la persona que yo denuncié por lo que hizo”.

“Fue un especial en el que ella estaba vestida como maestra jardinera explicando a niños quién era yo, con una canción de Xuxa que se llama ‘El sapo salta, salta y salta’. Me imitó mientras saltaba en una cama y decía que me había acostado con famosos. Bullynizó toda la situación hablando a niñes”, insistió.

“La mina, en ningún momento en 17 años levantó el tubo y me dijo: ‘Che, me acabo de dar cuenta, porque de golpe me deconstruí y dejé de ser una forra hija de puta, que te hice mierda a vos, a tu familia y a todas las posibles personas que piensan que eso está bien’”, continuó.

Las disculpas públicas de Maju Lozano que no conformaron a Chachi Telesco

Por su parte, hace dos años, la panelista se disculpó públicamente en el programa en el que participaba: “Quiero pedir disculpas públicamente a Chachi —siguió exponiendo Maju Lozano—. Realmente, no fue mi intención, era otra época, eso no lo justifica. Me vi, volví a ver ese video en esa situación que me pone tremendamente mal. Se trata de ir aprendiendo y de deconstruirse, estamos todos en deconstrucción. No volvería a hacerlo, claramente, bajo ningún punto, ni con ella ni con nadie. Muy lejos está de mí lastimar a alguien, como lo dijo ella en sus videos. Y, realmente, pido disculpas públicamente”, dijo Lozano en 2023.

No obstante, en Radio Metro, “Chachi” refutó: “Cuando la denuncié, me bloqueó en redes y mi comunidad de Instagram se incendió. Aunque dijo que no quería estar más, en cinco días la bajaron del programa. Pediste unas disculpas públicas nefastas, cinco días después de que yo estuve bloqueada de tus redes porque pensaste que así, no iba a pasar más nada”.

Asimismo, se dirigió directamente a Lozano: “Primero llamame por teléfono. Dos personas que estaban con vos me llamaron y tuve 40 minutos de videollamada con esa gente. No son disculpas reales. Trató de frenar el monstruo e hizo lo que correspondía a nivel cámara”.

“Hay gente que es mierda y no todo el mundo merece la chance de disculparse. Ahora, con 40 años, soy la mina que hubiera querido que me defienda en ese momento. Todas las personas que se acostaron conmigo tenían alguna broma con respecto a la canción que inventaste y mi identidad sexual quedó averiada”.

“Me disociaba mentalmente cuando tenía relaciones sexuales con alguna persona. Empecé con la sexóloga hace tres años, cuando empezó este despertar, y ella le puso nombre a lo que me pasaba. No es que dejó de pasar. Quería poder estar enamorada de un novio, pero la mente se me iba”.

Chachi Telesco: «En los medios no entendían que había delito y que era una víctima»

“Todos esos post traumas no son gratis. No es porque alguien robó el video. Los medios masivos hicieron un desastre de bullying”, remarcó. Y explicó: “Cuando me convocaron para la ley no estaba en el tema. Encendí la difusión y, cuando leí, vi que se venía peleando desde hace seis años”.

“En los medios no entendían que había delito y que era una víctima. Me decían ‘Bueno, y cuando viste el video vos ¿qué te pasó?’. No es la pregunta, no entendían nada. La forma en la que lo hicieron me dejó introvertida con el tema”, enfatizó.

“Hay misóginos que todavía creen que, por no hablar de ciertas cosas, no se los nota expuestos en su misoginia. Me considero feminista y aún creo que no va por género: el enojo, como emoción bien direccionada, se vuelve como una lanza”, concluyó.