Estado de salud crítico de Christian Petersen: el parte médico revela complicaciones graves

El mundo de la gastronomía y el espectáculo argentino se encuentra en estado de alerta tras conocerse la grave situación de salud que atraviesa Christian Petersen (55), que debió ser internado en el hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El reconocido chef debió ser rescatado de urgencia durante una travesía en la Patagonia y permanece internado en estado crítico desde el viernes pasado. Aunque el episodio ocurrió hace casi una semana, la noticia trascendió en las últimas horas debido a la complejidad de su cuadro clínico. Cuál es el estado de salud de Christian Petersen.

Qué dice el parte médico de Christian Petersen: «fibrilación auricular y falla multiorgánica»

La situación médica de Christian Petersen es descripta como «extrema» por el entorno del chef. Los profesionales detectaron inicialmente una fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

De acuerdo con la información médica disponible al 18 de diciembre 2025, el estado del chef presenta las siguientes complicaciones:

Asistencia respiratoria mecánica : se encuentra ventilado artificialmente.

: se encuentra ventilado artificialmente. Inestabilidad hemodinámica : requiere el uso de drogas vasoactivas para mantener sus funciones vitales.

: requiere el uso de drogas vasoactivas para mantener sus funciones vitales. Falla multiorgánica: el cuadro se ha agravado con una falla sistémica que mantiene su pronóstico en carácter reservado.

Christian Petersen internado en San Martín de los Andes: quién lo acompaña

La familia del cocinero, incluida su esposa Sofía Zelaschi —con quien Christian Petersen contrajo matrimonio en abril pasado— y sus tres hijos, se encuentra en San Martín de los Andes acompañándolo en este difícil momento.

Si bien se evalúa la posibilidad de un traslado a Buenos Aires, los médicos aguardan a que sus parámetros de salud se estabilicen antes de autorizar cualquier movimiento de alta complejidad.