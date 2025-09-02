Te traemos una receta fácil y sencilla, en la cual podés incorporar esta legumbre a tu dieta de una forma distinta. Enterate acá cómo hacer panqueques de lentejas y conocé los ingredientes que necesitás y el paso a paso.

Recetas saludables: ¿Cómo hacer panqueques de lentejas?

En las últimas horas, la actriz Jimena Barón compartió en sus redes sociales una innovadora receta: los panqueques de lentejas. La artista compartió el paso a paso de este plato, ideal para quienes buscan opciones nutritivas y versátiles.

Barón explicó que estos panqueques son una excelente alternativa para incorporar legumbres a la dieta de forma creativa. Además, la receta es adaptable a todo tipo de preferencias, ya sea para quienes eligen una alimentación vegetariana o para quienes disfrutan de agregarles proteína animal.

¿Cómo hacer panqueques de lentejas? Los ingredientes

​1 paquete de 400 gramos de lentejas (previamente lavadas y remojadas en agua por al menos 12 horas)

​Condimentos a gusto (Jimena usó cúrcuma, 1 diente de ajo crudo, orégano, sal y semillas)

​Agua (cantidad necesaria para lograr la consistencia de una mezcla para panqueques)

​2 huevos

¿Cómo hacer panqueques de lentejas? El paso a paso

​Escurrir las lentejas previamente hidratadas.

​Procesar las lentejas crudas junto con los huevos y los condimentos.

​Agregar agua de a poco hasta obtener la consistencia deseada, similar a la de una masa para panqueques.

​Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva, rocío vegetal o ghee.

​Verter la mezcla y cocinar hasta que los bordes se doren. La cocción es rápida.

​Aclaración: El grosor de los panqueques puede variar según el gusto. Más finos para hacer burritos o más gruesos para usarlos como base de pizza.