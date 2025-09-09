ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo sacarle provecho a la freidora de aire con estas 3 recetas

La freidora de aire se convirtió en un aliado de la cocina práctica y saludable. Con pocos ingredientes y en minutos, permite lograr platos crocantes y sabrosos sin necesidad de exceso de aceite.

Redacción

Por Redacción

Imagen hecha con IA

La airfryer se instaló en miles de hogares como una herramienta ideal para cocinar más rápido y con menos grasas. A continuación, tres recetas para sacarle provecho y sorprender con opciones crocantes, livianas y llenas de sabor

Tres platos crocantes y rápidos para preparar en tu airfryer

Papas rústicas especiadas

Ingredientes:

  • 3 papas medianas
  • 1 cda de aceite de oliva
  • 1 cdita de pimentón
  • ½ cdita de ajo en polvo
  • Sal y pimienta a gusto

Preparación:

  • Lavar bien las papas y cortarlas en gajos con cáscara.
  • Mezclarlas en un bowl con aceite de oliva, especias, sal y pimienta.
  • Llevar a la airfryer a 200 °C durante 18-20 minutos, agitando a la mitad del tiempo.

Pollo crocante estilo nuggets

Ingredientes:

  • 500 g de pechuga de pollo en cubos
  • 1 huevo batido
  • ½ taza de pan rallado o panko
  • ½ taza de queso rallado
  • Sal, pimienta y orégano a gusto

Preparación:

  • Cocinar en la airfryer a 190 °C por 15 minutos, hasta dorar.
  • Pasar los cubos de pollo por huevo y luego por la mezcla de pan rallado, queso y especias.
  • Rociar con un poco de aceite en spray.

Chips de zucchini

Ingredientes:

  • 2 zucchinis medianos en rodajas finas
  • 2 cdas de harina o fécula de maíz
  • 1 cda de aceite de oliva
  • Sal y condimentos a gusto

Preparación:

  • Cocinar en la airfryer a 180 °C durante 10-12 minutos hasta que estén crujientes.
  • Secar bien las rodajas de zucchini con papel absorbente.
  • Pasarlas por harina, rociarlas con un poquito de aceite.

Con estas opciones, la freidora de aire confirma que es mucho más que un electrodoméstico de moda: se trata de un recurso versátil para comer rico y más sano.


Temas

Cocina

Recetas

