Cómo sacarle provecho a la freidora de aire con estas 3 recetas
La freidora de aire se convirtió en un aliado de la cocina práctica y saludable. Con pocos ingredientes y en minutos, permite lograr platos crocantes y sabrosos sin necesidad de exceso de aceite.
La airfryer se instaló en miles de hogares como una herramienta ideal para cocinar más rápido y con menos grasas. A continuación, tres recetas para sacarle provecho y sorprender con opciones crocantes, livianas y llenas de sabor
Tres platos crocantes y rápidos para preparar en tu airfryer
Papas rústicas especiadas
Ingredientes:
- 3 papas medianas
- 1 cda de aceite de oliva
- 1 cdita de pimentón
- ½ cdita de ajo en polvo
- Sal y pimienta a gusto
Preparación:
- Lavar bien las papas y cortarlas en gajos con cáscara.
- Mezclarlas en un bowl con aceite de oliva, especias, sal y pimienta.
- Llevar a la airfryer a 200 °C durante 18-20 minutos, agitando a la mitad del tiempo.
Pollo crocante estilo nuggets
Ingredientes:
- 500 g de pechuga de pollo en cubos
- 1 huevo batido
- ½ taza de pan rallado o panko
- ½ taza de queso rallado
- Sal, pimienta y orégano a gusto
Preparación:
- Cocinar en la airfryer a 190 °C por 15 minutos, hasta dorar.
- Pasar los cubos de pollo por huevo y luego por la mezcla de pan rallado, queso y especias.
- Rociar con un poco de aceite en spray.
Chips de zucchini
Ingredientes:
- 2 zucchinis medianos en rodajas finas
- 2 cdas de harina o fécula de maíz
- 1 cda de aceite de oliva
- Sal y condimentos a gusto
Preparación:
- Cocinar en la airfryer a 180 °C durante 10-12 minutos hasta que estén crujientes.
- Secar bien las rodajas de zucchini con papel absorbente.
- Pasarlas por harina, rociarlas con un poquito de aceite.
Con estas opciones, la freidora de aire confirma que es mucho más que un electrodoméstico de moda: se trata de un recurso versátil para comer rico y más sano.
Comentarios