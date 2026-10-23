Cruces, fotos borradas y herencia: la hija del Roña Castro rompió el silencio contra Noelia Vigliarolo

Un encendido contrapunto público entre los herederos directos de Jorge «Roña» Castro y quien fuera su última compañera sentimental, Noelia Vigliarolo, sorprendió en medio de la conmoción por su reciente muerte.

En una intervención televisiva concedida al ciclo La mañana con Moria, conducido por Moria Casán en la pantalla de El Trece, Quimey Castro, una de las hijas del pugilista de Caleta Olivia, respondió con firmeza a los reclamos mediáticos de la mujer, explicando los motivos por los cuales se suprimieron registros fotográficos de las plataformas virtuales del deportista, desestimando de plano cualquier litigio económico por bienes materiales y cuestionando la exposición mediática sostenida por la expareja tras las honras fúnebres.

Fotos borradas, el celular y el cruce directo de la hija del Roña Castro a Noelia Vigliarolo

La controversia se originó a partir de las declaraciones previas de Noelia Vigliarolo en el programa Puro Show, donde denunció la desaparición de imágenes de pareja en los perfiles digitales del boxeador, señalando que se pretendía invisibilizar su historia de amor reciente:

«No pueden cambiar la historia, fui su último amor, quise a Jorge con plata y sin plata, en las buenas y en las malas», había reclamado la mujer, manifestando su disgusto por la retención del teléfono móvil del deportista.

Frente a estos planteos, Quimey Castro esclareció lo sucedido con el acceso a las cuentas oficiales, adjudicando la determinación al impacto emocional que sufrió su hermano menor de edad:

«Fue mi hermanito, tiene 17 años, es menor de edad, y tomó esa decisión porque recibía comentarios constantes de compañeros del colegio luego de que ella saliera a decir que no le permitimos entrar al velatorio, cuando la realidad es que estuvo presente todas las horas de la despedida«, relató la joven, remarcando que el círculo íntimo optó por desconectarse de la televisión para transitar el duelo sin agresiones.

Sin disputas por la herencia: la postura de los hijos del Roña Castro frente al patrimonio familiar

En otro pasaje de la entrevista, la descendiente del ídolo popular descartó de plano la existencia de disputas judiciales o reclamos sucesorios sobre inmuebles en la provincia de Santa Cruz, diferenciándose de las especulaciones patrimoniales que rodearon a los cerca de quince hijos del expeleador:

«Mis tres hermanos y yo somos todos laburantes, trabajamos todos los días, no nos interesa pelearnos por plata ni por propiedades, el derecho legal a la sucesión está, pero a nosotros no nos interesa iniciar litigios de esa naturaleza«, sentenció con contundencia.

Asimismo, Quimey puso en duda la cronología temporal esgrimida por Noelia Vigliarolo, quien afirmaba haber compartido casi tres años de noviazgo, sugiriendo revisar los historiales públicos de Facebook donde figuraban vínculos previos del exboxeador hasta fines de 2024, mientras un allegado y organizador del sepelio, conocido como Jony, tomó la palabra para reclamar ante el municipio de Morón la construcción de un mausoleo conmemorativo que permita honrar la memoria social y deportiva de la leyenda nacional.