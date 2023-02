«Disfrutá lo mejor que te di en mi vida»: el mensaje de Wanda Nara por el cumpleaños de Mauro Icardi

Por estos días, Wanda Nara se encuentra disfrutando del carnaval de Río de Janeiro, luego de ser invitada por una marca de joyas que la promociona. Incluso, se la pudo ver paseando en el Sambódromo carioca, junto a su hermana Zaira y su asistente personal Kennys Palacios.

Durante su estadía en el país vecino, la mediática no desaprovechó la oportunidad para compartir divertidas historias bailando al son de la samba. Pero, también tuvo tiempo para dedicarle un sentido mensaje de cumpleaños a su expareja, Mauro Icardi, con quien estuvo envuelta en reitaradas polémicas en los últimos meses.

Fue en Instagram donde posteo una foto del futbolista con sus dos hijas, Francesca e Isabella sentadas sobre sus piernas.“Que Dios siempre te de salud. Lo demás lo tenés en cantidad. Feliz cumpleaños. Disfrutá con lo mejor que te di en mi vida”, añadió la futura conductora de Masterchef en la publicación.

Captura de pantalla

Un rato antes, el jugador había posteado la misma foto a sus propias redes sociales. Y había agregado otras imágenes, en donde se lo veía a él mismo con una frase de cumpleaños. “Último desayuno de los ‘20, mañana 19 de febrero me toca entrar en los ‘30″, escribió Icardi, anunciando una nueva década de vida.

Luego, publicó un video en donde se pudo ver a su hija Isabella sobre un pony, con un audio de fondo, ilustrativo del momento que está viviendo: “Nos perdemos la vida perdiendo el tiempo, y no hay regalo más bonito que ese, nos perdemos de fiesta cuando en realidad no apetece, un trabajo que no nos gusta o estudiando algo que no nos llena, cada vez hay más prisa y menos ganas de cuidar lo importante, ya habrá tiempo para viajes planes y viajes inesperados”.