El inesperado parentesco entre Emanero y Mirtha Legrand: qué dice la historia familiar

El mundo del espectáculo argentino se sorprendió en los últimos días con una revelación inesperada: el músico Emanero aseguró que tiene un vínculo familiar con Mirtha Legrand, una de las figuras más emblemáticas de la televisión.

La información, que fue difundida por medios como Infobae y La Nación, generó curiosidad por tratarse de dos mundos completamente distintos que, sin embargo, comparten un origen común.

Cómo es el parentesco entre Emanero y Mirtha Legrand

Según explicó el propio artista en distintas entrevistas, el vínculo se remonta a generaciones anteriores.

El dato clave: El bisabuelo de Emanero era hermano del padre de Mirtha Legrand.

Esto significa que ambos comparten una raíz familiar directa, aunque muy lejana en el árbol genealógico.

Ambos ancestros emigraron desde España hacia Argentina y se instalaron inicialmente en la localidad de Coronel Dorrego, en la provincia de Buenos Aires.

Cómo se separaron las dos ramas familiares

A partir de ese origen común, las familias tomaron caminos distintos:

Una rama permaneció en Coronel Dorrego , de donde desciende Emanero

, de donde desciende La otra se trasladó hacia Rosario, donde se desarrolló la familia de Mirtha Legrand

Con el paso del tiempo, ambas líneas evolucionaron de manera completamente independiente y nunca tuvieron contacto directo.

Qué tipo de parentesco tienen

El propio Emanero definió este vínculo como algo así como una “abuela segunda”, aunque aclaró que se trata de un parentesco muy lejano.

Desde el punto de vista genealógico, se trata de un lazo que podría ubicarse dentro de los primos lejanos o familiares indirectos, ya que comparten ancestros en común.

La aclaración del músico: “es un dato de color”

El artista también fue claro al poner en contexto esta historia:

“Las familias nunca se conocieron en la vida”, explicó.

Además, reconoció que durante mucho tiempo evitó hablar del tema porque le generaba cierta incomodidad y no quería que se interpretara como un intento de obtener algún beneficio.

Un vínculo desconocido incluso para Mirtha

Otro dato que llamó la atención es que, según el propio Emanero, Mirtha Legrand no estaría al tanto de este parentesco. Esto refuerza la idea de que se trata de una conexión puramente histórica y genealógica, sin relación personal ni vínculo actual.

Dos historias muy distintas con un origen común

Mientras Mirtha Legrand construyó una de las carreras más largas y reconocidas de la televisión argentina, Emanero desarrolló su camino en la música urbana y el pop.

Dos trayectorias completamente diferentes que, sin embargo, comparten una raíz familiar en común.

La historia del parentesco entre Emanero y Mirtha Legrand demuestra que, incluso en el mundo del espectáculo, pueden aparecer conexiones inesperadas.