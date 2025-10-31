El reencuentro inesperado entre el padre de Wanda Nara y Alicia Barbasola que reaviva rumores de romance

El padre de Wanda Nara y la vedette fueron vistos nuevamente juntos en un evento en el Hipódromo de Palermo, lo que despertó fuertes versiones de una posible reconciliación.

Según trascendió, ambos llegaron casi al mismo tiempo y se mostraron muy cómplices durante la velada, compartiendo charlas, risas y fotos.

Andrés Nara y Alicia Barbasola, muy juntos en un evento: ¿segunda oportunidad en el amor?

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y medios del espectáculo, donde muchos interpretaron que la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

El año pasado, Nara y Barbasola habían anunciado su separación en medio de un escándalo. Incluso, la ruptura se produjo tras un episodio de violencia, situación que los mantuvo alejados durante meses.

Tiempo después, Alicia habló con Puro Show y aseguró que la relación había terminado en buenos términos: “Con Andrés está todo bien. Terminamos en buenos términos y hoy tenemos una relación cordial. Si él necesita algo y yo puedo ayudarlo, estoy, y viceversa. Pero desde el lado amoroso, no hay nada más”.

En esa misma entrevista, la vedette reconoció haber dejado el pasado atrás: “Yo lo perdoné. Calculo que él también me perdonó por cosas que pude haber hecho mal. Pero la verdad es que hubo una situación de violencia que no se puede minimizar”.

A pesar de sus declaraciones, las recientes imágenes de ambos en actitud cercana y relajada parecen contar otra historia. Según testigos del evento, se mostraron muy unidos durante toda la noche, lo que alimenta la versión de que habrían decidido retomar la relación amorosa.

Hasta el momento, ninguno de los dos habló públicamente sobre el encuentro, pero el video que circula en redes deja pocas dudas.