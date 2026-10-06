El último baile de Messi: 10 canciones dedicadas al capitán argentino en la previa de su último partido con la Selección

Lionel Messi anunció su retiro de la Seleción y se despedirá el 6 de octubre ante Benín.

La figura de Lionel Messi trasciende de manera constante el ámbito del terreno de juego para convertirse en un fenómeno cultural de alcance global. Del mismo modo en que ocurrió históricamente con otras leyendas deportivas del país, la trayectoria del rosarino ha servido de inspiración directa para músicos y artistas.

A lo largo de los años, el listado de canciones dedicado al «Diez» de la Selección Argentina fue sumando obras de artistas de renombre y producciones independientes que se viralizaron con fuerza. Cada una de estas composiciones busca retratar distintas etapas de su carrera profesional, sus orígenes en Rosario y la profunda identificación emocional del público con sus logros colectivos e individuales.

La diversidad musical que rodea la trayectoria de Messi refleja el impacto transversal de su figura en la cultura popular. Muchas canciones fueron relacionadas con el futbolista, como en el último mundial con «No es mi despedida» de Gilda, pero hay canciones compuestas exclusivamente para el capitán.

Ritmos como el cuarteto, el trap urbano, la cumbia tropical y el ska convergen en una banda sonora diversa que acompaña la devoción popular que despierta el futbolista argentino tanto en el país como en el exterior.

En este marco de efervescencia musical, el medio Infobae recapituló diez canciones se destacan por su recepción entre el público y por la manera en que capturan el espíritu, los desafíos superados y las alegrías que el capitán nacional brindó a los aficionados a través del fútbol.

Más de veinte años defendiendo con honores los colores albicelestes.

Diez canciones dedicadas al mejor jugador de la historia

1. «El último baile» – Luck Ra

Para el cuarteto, el cantante cordobés presenta una pieza enérgica en colaboración con Juan Portella, Ramky y Un Poco de Ruido. La canción celebra el liderazgo del capitán argentino en la antesala de los grandes compromisos internacionales, combinando el ritmo bailable característico del género con un espíritu festivo de tributo deportivo.

2. «Lleva» – Los Calzones

La histórica banda combina ritmos de ska para homenajear el talento característico del delantero argentino. El tema hace referencia directa a la clásica camiseta número 10 de la selección nacional y rinde tributo a la destreza de «la zurda de los magos» sobre el campo de juego.

3. «Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar» – La Mosca Tse Tse

Quizás una de las composiciciones más asociadas a etapa más exitosa de Lionel. Adaptada sobre una melodía de ska que se popularizó masivamente en las tribunas, la pieza se convirtió en el emblema del Mundial de Qatar 2022. La composición fue señalada por el propio Messi como su preferida y sintetiza el fervor colectivo, la memoria de Diego Maradona y el deseo de consagración mundialista.

4. «La Zurda de Oro» – El Polaco

Lanzada en 2010 con motivo del segundo Balón de Oro obtenido por el futbolista, esta cumbia relata los inicios de Messi en la ciudad de Rosario y su posterior desembarco en España. El tema destaca el orgullo generado en el país por sus actuaciones y equipara la genialidad de sus jugadas con una inspiración casi divina.

5. «Messi» – Neo Pistea

Publicada en 2018 por uno de los referentes pioneros del trap argentino, la canción utiliza la estética urbana para ensalzar la figura del futbolista. La letra destaca la portación de la cinta de capitán, las definiciones en los ángulos del arco y la jerarquía del rosarino en el ámbito internacional.

6. «La Octava Maravilla» – Sergio Torres

A través del ritmo de la salsa, el intérprete establece un paralelismo directo entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona. La pieza posiciona al capitán como el gran heredero del talento futbolístico argentino y expresa la ilusión colectiva por alcanzar la gloria en los torneos más importantes.

7. «El Pie de Oro Llegó» – La banda del Tigre Ariel

Esta obra narra en detalle los inicios del atacante en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, el tratamiento médico que debió afrontar en su infancia y su posterior asentamiento profesional en el fútbol europeo, remarcando el esfuerzo personal detrás del éxito profesional.

8. «Y yo te voy a alentar» – Janna Santero

Interpretada por una niña de 7 años y viralizada ampliamente en redes sociales antes del Mundial de Qatar 2022, la pieza refleja el afecto de las infancias hacia la figura del futbolista. La letra subraya la resiliencia del deportista frente a los obstáculos y el ejemplo personal que representa para los simpatizantes.

9. «Rey en París» – Númana

Compuesta en 2021 a raíz de la transferencia del delantero al París Saint-Germain, esta canción aborda la transición profesional hacia el fútbol francés. La letra enfatiza el agradecimiento al apoyo incondicional del público argentino y la fortaleza anímica para encarar nuevos desafíos deportivos en el exterior.

10. «Pequeño Campeón» – Carlos Sadness (shinoflow)

Creada por el artista español en su etapa bajo el seudónimo shinoflow, la composición repasa el proceso de crecimiento físico y futbolístico de Messi desde su niñez. La obra destaca el valor de superar los condicionantes iniciales y resalta la condición humana por encima del éxito deportivo.