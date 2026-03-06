Escándalo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas: del romance secreto en MasterChef al explosivo «unfollow» en vivo

Lo que comenzó como una complicidad silenciosa entre estaciones de cocina terminó en una guerra digital declarada. Este viernes, el espectáculo argentino se vio sacudido por el enfrentamiento entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, las dos figuras que más chispas sacaron en la última temporada de MasterChef Celebrity.

Tras meses de negar un affaire que ya era un secreto a voces en los pasillos de Telefe, la tensión explotó en vivo durante el programa de Verónica Lozano. Un inesperado «unfollow» del youtuber hacia la modelo fue el detonante de un descargo cargado de reproches, donde Ian Lucas acusó a Evangelina Anderson de no ser frontal y de utilizar la ironía televisiva para ocultar lo que verdaderamente sucedió entre ambos.

Escándalo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas: el detonante en Telefe

La paz se terminó cuando Vicky Braier (Juariu), la especialista en rastrear movimientos digitales, lanzó la bomba al aire: «Ian te dejó de seguir en Instagram«. La reacción de Evangelina, quien intentó «fingir demencia» entre risas y bromas junto a Marixa Balli, no hizo más que echar leña al fuego. Mientras el panel de Cortá por Lozano especulaba con que el gesto del influencer era una simple «llamada de atención», la realidad puertas adentro era mucho más compleja.

Anderson definió a Ian como «un divino» y aseguró no entender el motivo del enojo, pero admitió que tras las grabaciones del reality no volvieron a verse. Sin embargo, la complicidad de sus compañeros de panel y la exposición de los chats grupales de WhatsApp fueron interpretados por el entorno del cantante como una falta de respeto hacia un vínculo que, según fotos filtradas recientemente, habría trascendido lo profesional.

Escándalo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas: «Necesito marcar un cierre»

Lejos de quedarse callado, el youtuber —que actualmente se encuentra en México— utilizó sus redes sociales para contestarle directamente a la modelo. Visiblemente molesto por el tono jocoso con el que se trató el tema en televisión, Ian Lucas explicó que su decisión de dejar de seguirla no fue un capricho, sino una necesidad emocional tras el desgaste de un vínculo que la modelo se empeña en negar.

«¿No es más fácil decirlo de frente?«, cuestionó el influencer, sugiriendo que la actitud de Eva en cámara dista mucho de la realidad de sus conversaciones privadas. Para Ian, la exposición mediática y las bromas sobre su «unfollow» fueron la gota que colmó el vaso, marcando un cierre definitivo a la historia que nació entre sartenes y terminó en los tribunales de la opinión pública digital.

Escándalo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas: fotos filtradas y el fin del misterio, el romance que MasterChef no pudo ocultar

A pesar de los esfuerzos de Evangelina Anderson por mantener su imagen ligada a la armonía familiar, la filtración de imágenes que prueban su romance con Ian Lucas cambió las reglas del juego. Los seguidores del reality ya venían notando los «likes» y corazones que el joven de 23 años dejaba en las publicaciones de la modelo de 42, una diferencia de edad que nunca fue impedimento para la química que mostraron en pantalla.

Hoy, la disputa ya no es por quién cocina mejor, sino por quién tiene la verdad sobre una relación que pasó de la admiración mutua a un cruce de facturas públicas. Con Ian Lucas pidiendo un cierre y Evangelina intentando minimizar el daño, el «affaire del año» parece haber llegado a su punto de ebullición más alto.