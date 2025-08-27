Falleció el actor español Eusebio Poncela a los 79 años: ¿De qué murió?

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Eusebio Poncela, reconocido actor español con una trayectoria de más de 30 años. Enterate acá cuál fue la causa del deceso y todos los detalles.

Falleció el actor español Eusebio Poncela a los 79 años

Hace instantes, se conoció la noticia de la muerte de Eusebio Poncela. El actor español alcanzó la fama cuando el director Pedro Almodovar lo eligió para protagonizar «La ley del deseo«. También participó en «Matador«. Ambas se estrenaron en la década de los 80 y catapultaron la carrera artística de Poncela.

Desde la Unión de Actores y Actrices lamentamos comunicar el fallecimiento del actor Eusebio Poncela.



Descansa en paz❤️‍🩹 pic.twitter.com/SGQHohiffI — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) August 27, 2025

Además, a lo largo de su carrera, incursionó en el teatro y en la televisión. Fue compañero de actores argentinos: en 1979 trabajó en la película «Arrebato» junto a Cecilia Roth y en 2001 compartió pantalla con Leonardo Sbaraglia en «Intacto», un thriller español.

El actor tenía una gran relación con Argentina, ya que viajó al país una infinidad de veces, y en una ocasión recorrió toda la Patagonia y llegó hasta La Rioja. En 1993, protagonizó el videoclip «Matador» de Los Fabulosos Cadillacs.

Falleció el actor español Eusebio Poncela: ¿De qué murió?

Este miércoles se anunció el fallecimiento de Eusebio Poncela. El actor murió a los 79 años de edad. Según el diario El País de España, estaba luchando contra el cáncer desde hace un año.

Las redes sociales se invadieron de mensajes de fanáticos y personas que admiraban al artista: «Sentía debilidad por él. Gran actor… Descansa en paz, Eusebio Poncela», «Eusebio Poncela, otro grande del cine español que se va».

Luto en el cine español: falleció la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Verónica Echegui murió este domingo 24 de agosto a los 42 años de edad. La actriz española falleció debido a un cáncer. Se encontraba internada hace varios días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Su carrera artística comenzó en 2006, con la serie Yo soy la Juani, que le otorgó un gran reconocimiento. Luego protagonizó obras teatrales, programas de televisión y series de plataformas. En 2022, la actriz ganó el Premio Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba.

En cine participó en películas como: Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, Katmandú, un espejo en el cielo y El patio de mi cárcel.

Su última participación fue en A muerte, una serie cómica española que promocionó en sus redes sociales en junio de 2025. Luego, la actriz se corrió del ojo público, ya que se encontraba transitando esta dura enfermedad.