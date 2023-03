Gran Hermano con advertencia a alguien en la casa y una tendencia sobre quién se va este domingo

Gran Hermano llega este domingo a una nueva gala, aún con familiares en la casa y con tres nominadas. Pero las horas no pasan muy tranquilas y hubo advertencia para alguien que habló de más. Además, los sitios de apuesta ya marcan su tendencia sobre quién se irá: Julieta, Camila o La Tora.

Marcos, el líder de la semana de Gran Hermano 2022, salvó a uno de sus compañeros de la placa de nominados. Si bien la gran mayoría de los televidentes y panelistas que analizan el programa pensaban que iba a sacar a Julieta, no fue así.

Es que el salteño primero decidió que Camila y La Tora, las otras dos integrantes de la casa que más votos reunieron, vayan directo a la gala de eliminación. Más tarde, en el mano a mano entre Romina y Julieta, optó por salvar a la exdiputada.

La elección de Marcos puede ser entendida como una estrategia, pese a que tiene más afinidad con Julieta que con Romina. Es que la joven es otra de las grandes favoritas junto con él a quedarse con el reality.

Finalmente, en la placa quedaron Lucila “La Tora” Villar, Julieta Poggio y Camila Lattanzio.

Según el sitio de apuestas Bplay, La Tora es la que mayor probabilidad de irse tiene. Esto queda marcado por ser la opción que más bajo paga a quienes ganen: 1,45.

Luego, entre las otras dos opciones, también hay diferencia en las tendencias. La favorita para quedarse es Camila y, por eso, quienes apuesten a que se va, si ganaran, recibirán 2,10.

En el medio quedó Julieta, con 1,85. Como el número no es tan bajo, por lo que se ve, los apostadores parece que también le tienen fe.

La advertencia de Gran Hermano al papá de Nacho: «Si vuelve a suceder habrá sanción o expulsión»

En las últimas semanas ingresaron familiares de los participantes de Gran Hermano a la casa para acompañarlos. Estos mismos compitieron entre ellos quedando como finalistas Rodolfo, el papá de Nacho y Valentina, la hermana de Marcos, la cual resultó ganadora de una moto e inmunidad para su familiar. Sin embargo, GH les permitió a ellos dos quedarse hasta la gala del domingo.

La única condición que tenían los familiares durante su estadía en la casa era no revelar información del afuera que tenga que ver con el juego, aunque Rodolfo no pudo cumplir y fue advertido por Gran Hermano.

Mientras conversaba con Nacho, Lucila y Camila sobre su estadía en la casa, se le escaparon algunos datos del afuera.

“¿Se sienten como cinco meses o sienten que pasaron dos años?”, preguntó Rodo a los participantes y su hijo le respondió: “Si yo me pongo a pensar siento que estoy hace una eternidad. Tengo muchas ganas de saber del afuera y todo, pero hasta tengo la sensación de que no existe el afuera. ¿Entendés?, me estoy acostumbrando a que mi vida sea así a partir de ahora. No me acuerdo qué era mandar un mensaje, escribir, esas cosas”.

Tras la contestación de Nacho, al invitado de la casa se le escapó información. “Tienen que tener mucho cuidado con quienes hablan. Mucho cuidado, son muy populares, van a salir populares, van a tener que tener mucho cuidado con quienes se relacionan y se ven, no quiero meterles miedo. pero…”, aseguró Rodolfo.

Además, les reveló que “como espectador, veía el juego de un modo, y ahora, desde adentro, lo veo completamente distinto”. Por último, también les aconsejó utilizar las herramientas que propone el juego como la fulminante o la espontánea.

Estos comentarios no pasaron desapercibidos por Gran Hermano, que durante la gala de ayer les habló a sus invitados y expuso a Rodolfo. “He recibido en mi casa a la familia de los jugadores, no solo para que participen en la elección del líder de esta semana, sino además para que brinden apoyo y contención a sus seres queridos”, contextualizó Big Brother.

Y añadió: “dicho apoyo, de ninguna manera habilita la información del afuera o la manifestación de algún tipo de opinión, consejo o ayuda con respecto a la estrategia a emplear por los participantes. Les recuerdo que está prohibido interferir en el juego”.

Ante estas palabras, los jugadores se alertaron sobre quién podría haber revelado información, principalmente los dos invitados que quedaban ya que pueden exponer a su familiar.

Finalmente, la voz de Gran Hermano decidió mencionar a Rodolfo y comentar cuál fue el momento exacto en el que reveló información. “Rodolfo, en una charla registrada esta madrugada con algunos de los integrantes de la casa, incumpliste esta norma. Esto no es nada más que una advertencia y confío que esta conducta no volverá a repetirse”, sostuvo el dueño de la casa.

“Si esto vuelve a suceder, tomaré medidas más severas como sanciones o expulsiones”, advirtió GH. El resto de los participantes intentaron animar a Rodo que se preocupó al ser expuesto por la producción. “A veces hablás y no te das cuenta”, intentó animarlo Romina.

