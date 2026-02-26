Gran Hermano Generación Dorada: Santiago del Moro anunció el ingreso de nuevos jugadores tras dos salidas

Sobre el cierre de la primera Gala de Nominación de Gran Hermano: Generación Dorada, el clima en la casa cambió por completo. Cuando parecía que todo terminaba con la placa ya definida, Santiago del Moro sorprendió al abrir un sobre dorado con un comunicado que impacta de lleno en el juego.

Gran Hermano suma un nuevo participante tras la salida de Daniela y hay dudas sobre Divina Gloria

El conductor anunció que en las próximas horas ingresará un nuevo jugador para ocupar el lugar que dejó Daniela de Lucía, quien abandonó el reality tras enterarse del fallecimiento de su padre. “En los próximos días ingresará un nuevo jugador a la casa, que en las próximas horas se va a aislar”, leyó en vivo.

Pero eso no fue todo. Del Moro también explicó que la producción evalúa un posible segundo ingreso, ya que Divina Gloria debió salir por un problema de salud y aún no está confirmado si podrá regresar a la competencia. “Veremos qué pasa con Divina. En el caso de que se retire, también va a entrar una jugadora en su lugar. Como ha pasado en todas las temporadas. Qué lindo se pone esto”, adelantó.

Así, la casa más famosa del país se prepara para un nuevo sacudón estratégico que podría cambiar alianzas y alterar el equilibrio del juego apenas iniciado.