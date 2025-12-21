El mensaje de la familia de Christian Petersen tras el tratamiento de su salud: «Lo dieron por…»

La salud de Christian Petersen mantiene en vilo al mundo de la gastronomía y el espectáculo. Luego de que se conociera su internación en el hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, tras una descompensación en el Volcán Lanín, las noticias sobre su leve mejoría trajeron un respiro.

Sin embargo, no todo es alivio en el entorno de Christian Petersen: su familia manifestó un profundo malestar por la forma en que algunos medios comunicaron el cuadro clínico.

El fuerte descargo de la familia de Christian Petersen, tras su internación en San Martín de los Andes

A medida que el hermetismo inicial comenzó a ceder un poco, también lo hizo la paciencia de los seres queridos de Christian Petersen. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, el círculo íntimo del jurado de «El Gran Premio de la Cocina» está «muy enojado» con la prensa.

La queja principal radica en el tono alarmista y, en ocasiones, definitivo que tomaron ciertos portales y programas de televisión. Etchegoyen compartió la frase textual que le hicieron llegar desde el entorno del chef: “Lo dieron un poco más por muerto”.

Estas palabras reflejan el dolor adicional que sufrieron sus hijos y su pareja, Sofía Zelaschi, mientras lidiaban con la gravedad del diagnóstico de falla multiorgánica.

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: últimas novedades

Más allá del conflicto con los medios, las últimas novedades sobre su estado físico son alentadoras. Según la información brindada por la misma fuente en Mitre Live, Petersen presenta una evolución favorable dentro de su cuadro crítico.

Despertó y reaccionó : en las últimas horas, el chef recuperó el conocimiento y tuvo momentos de mucha emoción, llegando a llorar y sonreír al ver a los suyos.

: en las últimas horas, el chef recuperó el conocimiento y tuvo momentos de mucha emoción, llegando a llorar y sonreír al ver a los suyos. Retiro de asistencia respiratoria: un paso clave en su recuperación fue que logró ser desentubado, lo que demuestra que sus pulmones están respondiendo por sí mismos.

A pesar de este avance que genera esperanza, la familia insiste en la necesidad de respetar la privacidad y tratar la información con cautela, evitando versiones que puedan generar angustia innecesaria en un momento tan delicado.