La «Abuela la la la la la» tiene cuenta de Twitter: «Gracias por tan lindos mensajes»

La locura por el Mundial Qatar 2022 es total. No es para menos, la Selección Argentina disputará la final de la Copa del Mundo ante Francia el próximo domingo.

Sin dudas, uno de los amuletos de los fanáticos de La Scaloneta es Cristina, la «abuela» que se sumó a los festejos de un grupo de amigos y se volvió viral en las redes sociales.

«Buenas tardes. Mi sobrina me ayuda para responder los mensajes hasta que me ponga más canchera. Gracias por tan lindos mensajes, la vida no me dio la oportunidad de tener nietos. Un mensaje amoroso de esta mañana decía que soy la abuela de muchos argentinos. Estoy muy emocionada«, fue uno de los últimos mensajes de la mujer en su flamante cuenta de Twitter.

«Soy María Cristina o Lita para mis amigos. Mi corazón con Messi y Argentina«, describe en su perfil.

En la red social, Cristina retuiteó varios videos que muestran la locura argentina por el desempeño de la Selección en Qatar.

El canto de «Abuela la la la la la» en su honor llegó a todo el país y se trasladó a los lugares donde está presente la hinchada argentina.

La «Abuela la la la la la» y el fenómeno viral

Todo comenzó con “Los pibes de Luro”. Un grupo de amigos que se conocen desde pequeños y se juntan a mirar todos los partidos. Luego de que la Argentina venciera a Polonia en la fase de grupos, salieron a festejar en el barrio con banderas y bombos y se encontraron a una vecina que flameaba la bandera.

Los jóvenes no dudaron en sumar a la señora al festejo y crearon un cantito especial para ella. La secuencia fue registrada con sus teléfonos celulares, y tras ser subida a las redes sociales, pronto se viralizó.