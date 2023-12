La experiencia mística de Nicole Neumann, a pocos días de su boda con Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera se casaron hace algunas semanas y, tiempo después, la modelo se decidió a contar algo muy íntimo y espiritual respecto de la celebración que se llevará adelante en Exaltación de la Cruz, el próximo fin de semana.

A través de sus redes sociales, Nicole Neumann contó un momento muy especial que vivió con respecto a su boda con Manu Urcera, vinculada además a su creencia y devoción por San Expedito, a pocos días de su casamiento religioso.

“Mientras se siguen diciendo un montón de cosas de mí que ni yo sé, les quiero contar algo real que me pasó y que es muy loco. Tiene que ver con mi casamiento” inició Nicole Neumann en sus historias de Instagram.

Y, entonces, contó que tiempo atrás un especialista en runas le dijo que tenía una conexión especial con un santo. Esa persona «me dijo ‘hay alguien que te está cuidando, ¿sabés quién es?’ Yo le respondí que ni idea, y ahí me explicó que era San Expedito”, recordó y siguió: “Desde ese día soy devota de él. Acá nadie lo conocía, no se conseguían estampitas. De hecho, me mandó una un tío mío que vivía en Brasil”.

“Es mi santo de cabecera, siempre le pido a él, que es el santo de lo urgente y lo imposible. Mi santo”, reveló Nicole Neumann sobre su devoción y, después, comentó que entre sus cremas encontró una botellita de agua bendita con la imagen de San Expedito.

Entonces, y en plenos preparativos del casamiento con Manu Urcera, Nicole Neumann contó que vivió una coincidencia que marcó su vida: “A la semana nos fuimos a encontrar con el padre Fabricio, y cuando entramos a la iglesia nos encontramos con una imagen enorme de San Expedito”, relató.

“Cuando aparece el padre me dijo ‘yo soy el que encontré su imagen en su momento y armé el altar y lo expuse como santo y a partir de ahí se empezaron a sumar devotos y armar una citación muy linda a su alrededor’. No lo podía creer. Fue muy justo que se diera todo así”, finalizó Nicole Neumann sobre su vivencia espiritual.

Nicole Neumann, en medio de rumores de embarazo

En la última semana comenzó a circular el rumor sobre un posible embarazo de Nicole Neumann. Según contó el periodista Gustavo Méndez, la modelo estaría -hace nueve semanas- esperando su primer hijo con Manu Urcera, con quien se casó el mes pasado por civil y con quien también el próximo viernes 8 de diciembre tendrán su boda por iglesia con una gran fiesta en Exaltación de la Cruz.

Lejos de afirmar o desmentir los rumores, la modelo se dedicó a subir una foto de una producción que hizo para una marca de ropa, en la que se la puede ver luciendo un vestido beige con un diseño de crochet en colores en la parte superior.

Si bien no se expresó sobre el tema, es importante recordar que Nicole Neumann ya había despertado rumores de embarazo cuando, a fines de noviembre, se realizó un tratamiento capilar “apto para embarazadas”.