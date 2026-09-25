La salud de Oscar González Oro: la operación de corazón y los problemas que había contado

Oscar “el Negro” González Oro, que murió este viernes a los 74 años, habló en numerosas oportunidades sobre su salud. En 2017 atravesó una insuficiencia cardíaca que derivó en una cirugía de triple bypass y años después reveló otros cambios físicos que lo llevaron a realizarse controles médicos. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente la causa de su muerte.

La muerte de Oscar “el Negro” González Oro a los 74 años generó conmoción en los medios y entre los oyentes que lo acompañaron durante décadas. Mientras se aguarda información oficial sobre las causas de su fallecimiento, volvieron a cobrar relevancia los problemas de salud que el propio periodista había contado públicamente a lo largo de los últimos años.

El antecedente más importante ocurrió en 2017, cuando sufrió una insuficiencia cardíaca y debió someterse a una cirugía a corazón abierto en la que le realizaron tres bypass. Aquel episodio significó un antes y un después en su vida y el conductor habló abiertamente sobre la experiencia en diferentes entrevistas.

Sin embargo, no existe hasta el momento información que permita relacionar aquella afección cardíaca con su fallecimiento.

El problema cardíaco que terminó en una cirugía de triple bypass

En agosto de 2017, González Oro comenzó a sentirse mal y inicialmente creyó que padecía un problema respiratorio o pulmonar, una preocupación que relacionaba con sus años como fumador.

Los estudios médicos revelaron, sin embargo, otra situación: presentaba una insuficiencia cardíaca y tenía obstruidas las tres arterias principales del corazón. El cuadro era de tal magnitud que los médicos determinaron que no podía resolverse mediante la colocación de stents.

Finalmente, el periodista fue sometido a una cirugía a corazón abierto y le realizaron tres bypass. Tras la intervención, el parte médico indicó que evolucionaba satisfactoriamente y se encontraba compensado tanto desde el punto de vista cardíaco como respiratorio.

Tiempo después, González Oro reconoció que aquella situación lo había enfrentado de una manera inesperada con la posibilidad de morir.

En una entrevista con Clarín, contó que la operación duró unas cinco horas y recordó que los médicos le habían advertido sobre el riesgo de una muerte súbita si no se sometía a la intervención.

El cigarrillo y el cambio de vida de González Oro

El conductor tampoco ocultó durante aquellos años su prolongado vínculo con el cigarrillo. Él mismo contó que fumaba desde los 13 años y relacionó ese hábito con los problemas de salud que atravesó.

Después de la cirugía aseguró que había reducido considerablemente el consumo, aunque reconoció que no había conseguido abandonar completamente el tabaco.

La operación también modificó su manera de pensar sobre el trabajo y el ritmo cotidiano. Apenas unas semanas después de la intervención, aseguró que su prioridad había pasado a ser su recuperación y que quería aprovechar la “segunda oportunidad” que sentía que había recibido.

La preocupación por su pérdida de peso

Años después, ya instalado en Punta del Este, González Oro volvió a hablar públicamente sobre su estado de salud.

En una entrevista concedida a La Nación en 2023, reveló que había bajado alrededor de 20 kilos sin conocer exactamente la causa. El cambio físico había llamado la atención de quienes lo encontraban en la calle y del público que seguía sus apariciones.

El periodista explicó entonces que tenía previsto realizarse estudios para determinar el motivo de la pérdida de peso. También contó que se sentía cansado, aunque había logrado recuperar aproximadamente cinco kilos y afirmaba encontrarse mejor.

En esa misma entrevista volvió sobre su operación cardíaca y recordó que vivía con tres bypass, una experiencia que, según explicó, también había cambiado su relación con la vida y sus creencias.

De qué murió Oscar González Oro

Pese a estos antecedentes, hasta el momento no fue informada oficialmente la causa de la muerte de Oscar González Oro.

Por ese motivo, los problemas cardíacos que atravesó años atrás, su pérdida de peso o cualquier otro antecedente médico no deben ser vinculados con su fallecimiento sin una confirmación de su familia o de profesionales que lo hayan atendido.

El periodista había hablado numerosas veces y con enorme franqueza sobre su salud, sus temores y también sobre la muerte. Su operación cardíaca de 2017 quedó como uno de los episodios médicos más importantes que atravesó públicamente durante su vida.

Con información de Medios