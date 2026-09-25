La vida privada de Oscar González Oro: quiénes son sus hijos y los amores que marcaron su historia

Oscar “el Negro” González Oro, que murió este viernes a los 74 años, no solo construyó una extensa carrera en los medios. Fuera de los micrófonos atravesó importantes cambios personales, formó una familia y, con los años, habló abiertamente sobre sus relaciones y la decisión de instalarse en Punta del Este para comenzar una nueva etapa.

Detrás de Oscar “el Negro” González Oro, una de las voces más reconocidas de la radio argentina, existió una historia personal que el propio periodista eligió compartir públicamente, especialmente durante los últimos años de su vida.

Fue padre de Agustín y también consideró como hijo a Pablo, su sobrino, a quien comenzó a criar cuando era adolescente. Además, estuvo casado con Estela y, con el paso del tiempo, habló públicamente sobre su sexualidad y las relaciones sentimentales que marcaron distintas etapas de su vida.

En una extensa entrevista con Clarín, González Oro explicó que Agustín era su hijo biológico, mientras que Pablo era hijo de su hermano, aunque para él no existían diferencias entre ambos. El periodista aseguraba que Pablo tenía los mismos derechos que Agustín y destacaba el vínculo de hermanos que habían construido.

Agustín y Pablo, los dos hijos de Oscar González Oro

La familia ocupó un lugar central en la vida del conductor. Agustín vivía en Londres y Pablo en Madrid, una distancia que González Oro mencionó en diferentes oportunidades.

Sobre Pablo, contó que comenzó a hacerse cargo de él cuando tenía alrededor de 14 años y que, desde entonces, construyeron una relación de padre e hijo. “Es mi hijo”, sintetizó en una entrevista al explicar la importancia que tenía en su vida.

Durante la pandemia, la distancia con ambos llegó a afectarlo profundamente. Ya instalado en Uruguay, reconoció que llevaba un año sin poder verlos debido a las restricciones para viajar a Europa y que extrañaba especialmente el contacto cotidiano con ellos.

En 2023 volvió a referirse a Agustín y Pablo al explicar por qué había decidido bajar el ritmo después de décadas de trabajo: sentía que su carrera le había hecho perderse momentos importantes de la vida familiar.

Su matrimonio con Estela y los cambios en su vida personal

González Oro estuvo casado con Estela, la madre de Agustín. El matrimonio terminó cuando su hijo tenía aproximadamente dos años.

Años después, el conductor habló con franqueza sobre aquella relación. Recordó que había amado a Estela y explicó que formar una familia tan rápidamente había significado un enorme cambio para ambos.

Con el paso del tiempo, el periodista decidió hablar públicamente sobre su sexualidad y sus relaciones con hombres.

En distintas entrevistas contó que sus propios hijos fueron fundamentales en ese proceso. González Oro relató que Agustín y Pablo aceptaron naturalmente sus relaciones y lo ayudaron a vivir su vida afectiva con mayor libertad.

Las relaciones amorosas de González Oro

Una de las relaciones que hizo pública fue la que mantuvo con Tato Cabrera. En 2016 decidió compartir abiertamente aquel vínculo y explicó entonces que había llegado el momento de vivirlo sin ocultamientos.

Posteriormente estuvo en pareja con Mauro Francisco, conocido como “Panchito”, un productor radial considerablemente más joven que él. En 2019 ambos llegaron a anunciar su compromiso durante un viaje por España y González Oro habló incluso de sus deseos de volver a formar una familia.

Con los años, sin embargo, su mirada sobre las relaciones también fue cambiando. Ya instalado en Punta del Este, explicó que valoraba especialmente la amistad y la libertad que había encontrado en su nueva vida.

Por qué Oscar González Oro se fue a vivir a Punta del Este

El 17 de agosto de 2020 González Oro se instaló en Uruguay y comenzó una etapa completamente diferente.

Después de décadas condicionado por los horarios de la radio y la televisión, encontró en Punta del Este una rutina más tranquila. “Cambié de vida, de hábitos, hasta de cuerpo”, resumió años después al recordar aquella decisión.

En Uruguay vivía con Diego, un amigo al que definía como una persona muy importante en su vida, pero aclaraba que no mantenían una relación de pareja. Para entonces, González Oro decía valorar especialmente la tranquilidad, la amistad y la posibilidad de manejar sus propios tiempos.

También seguía muy pendiente de Agustín y Pablo. En otra entrevista explicó que ambos estaban casados y establecidos en Europa y que, aunque los extrañaba, se sentía feliz porque habían construido sus propias vidas.

Así, durante sus últimos años, Oscar González Oro mostró una faceta cada vez más íntima, alejada del conductor que durante décadas había dominado las mañanas de la radio. Sus hijos, sus relaciones y su nueva vida en Uruguay se convirtieron en los pilares de una etapa en la que buscó recuperar parte del tiempo que, según él mismo reconocía, había dedicado casi por completo a su carrera.

Con información de Medios Nacionales