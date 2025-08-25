Este domingo comenzaron los Playoffs de La Voz Argentina, la cuarta etapa del reality show musical. Enterate acá quiénes cantaron y qué artista pasó a la siguiente fase.

La Voz Argentina: ¿Qué artistas del Team Lali cantaron este domingo?

La Voz Argentina está desarrollando las etapas finales. Con el comienzo de los Playoffs, el certamen de música está cada vez más cerca de conocer al ganador. Telefe reveló que la competencia finalizará a finales de septiembre o inicios de octubre.

En esta cuarta etapa, la metodología es diferente: todos los integrantes de un equipo deben interpretar una canción en solitario. Vale destacar que cada Team está compuesto por 11 participantes.

Este domingo, cantaron siete artistas del Team Lali. Al inicio del programa, Nico Occhiato indicó que la coach debía escoger a uno de ellos, que automáticamente pasaría a la siguiente etapa.

Por su parte, los cuatro integrantes restantes del equipo cantarán este lunes. Esta decisión de Telefe es por el tiempo, ya que no es posible que todos los artistas canten durante el mismo programa.

Los participantes que cantaron este domingo en La Voz Argentina:

Franca Castro

Lucio Casella

Jaime Muñoz

Rafael Morcillo

Iara Lombardi

Valentino Rossi

Nicolás Armayor

La Voz Argentina: ¿Quién es el primer salvado del Team Lali en los Playoffs?

Luego de una gran interpretación de siete integrantes del Team Lali, la cantante y actriz tomó la difícil decisión de salvar a uno de ellos.

Después de un extenso suspenso, Lali eligió a Valentino Rossi, que interpretó «Don’t stop believin«. El joven de 19 años se sorprendió tras la decisión de su coach: «No me lo esperaba. Quise venir a mostrar un poco de lo que estoy viviendo acá, no parar de soñar. Pensar que fui un chico cantando delante de un espejo y ahora estoy acá«.

La Voz Argentina: ¿Cómo sigue el reality show musical este lunes?

Este lunes se vivirá una nueva noche de Playoffs en La Voz Argentina. El certamen de música está en su cuarta etapa y muy pronto conocerá al gran ganador.

En este segundo programa de Playoffs, cantarán los cuatro artistas restantes del Team Lali. Además de Valentino Rossi, la coach deberá salvar a cuatro cantantes, de los 10 integrantes de su equipo. Luego, por primera vez en esta edición 2025, el público participará con su voto.

Con los cinco cantantes salvados por Lali, los otros seis podrán ser votados por la audiencia, que tendrá en sus manos la decisión final. Los tres artistas más votados por el público pasarán a la siguiente ronda. En conclusión, de los 11 integrantes de cada equipo, pasarán ocho artistas a la quinta etapa de La Voz Argentina 2025.

Además, este martes comenzarán las performances del Team Luck Ra: todos los integrantes del equipo cantarán un tema en solitario.