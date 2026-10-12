A qué se dedica Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan: la verdad detrás de su cambio de apellido y su refugio en las pistas

El apellido familiar es sinónimo histórico de éxito en la televisión y el teatro, pero él eligió el rugir de los motores antes que las cámaras. Valentín Yankelevich, el hijo del medio de la inolvidable Romina Yan, construyó a sus 23 años una ascendente carrera deportiva alejada por completo del ambiente artístico, consolidándose como piloto profesional en el competitivo TC2000.

Tras abandonar la carrera de Economía y dejar atrás una dura infancia marcada por la violencia de su padre, Darío Giordano, el joven encontró en la adrenalina su verdadero refugio. Hoy, compitiendo como parte del equipo oficial Toyota Gazoo Racing Argentina, no solo festeja podios, sino que utiliza el automovilismo como un canal directo para homenajear a su madre y agradecerle la vida a su abuelo Gustavo, su gran pilar.

Del mandato artístico a la pasión por los fierros: así vive Valentín Yankelevich

A diferencia de sus hermanos Franco y Azul —quienes siguieron los pasos de su madre y de su abuela, Cris Morena—, Valentín supo desde chico que su destino estaba en las pistas. La chispa se encendió a los seis años, cuando su abuelo le regaló un cuatriciclo. Sin embargo, el camino hacia la profesionalización no fue lineal.

Durante su adolescencia, la idea de ser piloto profesional parecía lejana. Valentín intentó encajar en el mundo académico cursando Economía, pero la falta de motivación lo hizo recalcular su ruta. Fue allí cuando Gustavo Yankelevich volvió a intervenir para rescatar su sueño:

“Mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr”, confesó el piloto, destacando el apoyo económico y afectivo que recibió para dar sus primeros pasos en el karting.



En julio de 2023 dio el salto oficial al TC2000 de la mano del equipo de Marcelo Ambrogio.



Este 2026, su constancia dio frutos al subirse al podio en el exigente circuito callejero del Parque de la Ciudad de Buenos Aires, donde finalizó en la tercera posición.

El dolor, el cambio de identidad y la memoria de Romina Yan

El vínculo inquebrantable entre Valentín y su abuelo materno nació de la tragedia y la supervivencia. Tras la muerte de Romina en 2010, el joven padeció un “infierno” de maltratos por parte de su padre. Fue Gustavo quien escuchó su pedido de auxilio, lo sacó de esa casa junto a su hermano y consiguió la tenencia definitiva.

Para sanar y avanzar, Valentín tomó decisiones drásticas y gestos simbólicos que hoy marcan su presente tanto dentro como fuera de los boxes: