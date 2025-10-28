MasterChef Celebrity 2025: Quién fue el segundo eliminado tras presentar el peor plato agridulce

La competencia en MasterChef Celebrity Argentina 2025 se pone cada vez más exigente y este martes se conoció el nombre del segundo eliminado de la temporada. En una gala cargada de tensión, Esteban Mirol quedó fuera del reality culinario de Telefe tras no convencer al jurado con su plato agridulce.

Durante la gala de eliminación, los participantes tuvieron 60 minutos para preparar una receta libre con una consigna clara: debía ser agridulce e incluir al menos una fruta. La propuesta buscaba poner a prueba la creatividad y el equilibrio de sabores, algo que no todos lograron alcanzar.

Esteban Mirol fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity

El periodista se midió en el mano a mano final con Miguel Ángel Rodríguez, en una definición que mantuvo en vilo a los presentes en el estudio. Luego de escuchar las devoluciones de Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, el jurado decidió que Esteban Mirol debía abandonar la competencia.

El periodista se mostró agradecido por la experiencia y por el cariño del público: «Me lo tomé muy en serio, me gusta aclarar este tema. Me tengo que preparar un poquito más», detalló.

MasterChef Celebrity: el paso a paso del matambrito de cerdo con espárragos y pickles de frambuesa de Momi Giardina

En una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina 2025, Momi Giardina sorprendió al jurado con un plato lleno de sabor y elegancia: matambrito de cerdo con espárragos y pickles de frambuesa. La actriz, que se ha convertido en una de las favoritas del público por su carisma y creatividad, logró destacarse una vez más con una propuesta que combinó técnica, estética y un toque gourmet.

A continuación, te contamos cómo preparar el plato que conquistó a Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui:

Ingredientes

1 matambrito de cerdo (de unos 800 g)

Sal y pimienta a gusto

2 dientes de ajo picados

1 cda de mostaza de Dijon

2 cdas de miel

1 chorrito de salsa de soja

1 atado de espárragos frescos

Aceite de oliva

150 g de frambuesas frescas

100 ml de vinagre de manzana

2 cdas de azúcar

1 pizca de sal

Preparación del matambrito

Marinar el cerdo: en un bol, mezclar la mostaza, miel, salsa de soja, ajo picado, sal y pimienta. Cubrir el matambrito con la mezcla y dejar reposar al menos 30 minutos. Cocinar: llevar el matambrito al horno precalentado a 200°C durante unos 40 minutos, o hasta que esté bien dorado por fuera y tierno por dentro. También puede hacerse a la parrilla para un toque ahumado. Glasear: a mitad de cocción, pincelar con un poco más de la marinada para darle brillo y sabor.

Espárragos salteados

Lavar y cortar los extremos duros de los espárragos. En una sartén con aceite de oliva caliente, saltearlos unos minutos hasta que estén tiernos pero crujientes. Salpimentar a gusto.

Pickles de frambuesa