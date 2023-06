More Rial reveló quién es su mamá biológica, en medio de la pelea con Jorge Rial

More Rial estuvo ayer en «A la tarde», el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América, y sorprendió por la dureza con la que habló sobre su padre, Jorge Rial. En ese contexto, llamó la atención la referencia que hizo respecto de su familia sanguínea, a quien aseguró conocer desde hace tiempo.

La joven, junto a su hermana Rocío Rial, fue adoptada por Jorge Rial y Silvia D’Auro cuando era bebé. Así fue que, en algún momento de su vida, contactó con la persona que sería su madre biológica, a través de redes sociales.

«Me buscó una señora por Facebook hace unos años. Me llegó un mensaje donde ella me decía que era mi mamá biológica. La bloqueé en ese momento» contó More, quien agregó que en ese momento se encontraba en compañía de Mariana «Loli» Antoniale, la expareja de su papá.

Entonces, ella le prometió a Loli que no iba a hablar más con la mujer que la había contactado desde Tucumán, por lo que tomó la tajante decisión al respecto. Sin embargo, después definió desbloquearla cuando la pareja de su padre no funcionó

Así fue que Morena Rial se enteró que tiene «tres o cuatro hermanos» de parte de su madre, pero reconoció aún no estar preparada para conocerlos, porque se trata de «una familia muy humilde» y ella no se encuentra en un buen momento para ir a conocerlos.

«Prefiero por ahora dejarlo así» concluyó la chica sobre su historia.

El rol clave de Jorge Rial en la adopción de More Rial

Según relató More Rial, su padre Jorge Rial jugó un rol clave para que ella llegara a la familia del conductor. Es que, en palabras de la persona que la contactó desde Tucumán, su mamá estuvo en la casa de Jorge Rial y Silvia D’Auro antes de dar a luz a Morena.

En su historia, la mamá biológica de More Rial tenía una pareja que no quería seguir con el curso del embarazo, por lo que ella se acercó a un Juzgado para darla en adopción. «Entonces mi papá Jorge la hizo venir de Tucumán y la cuidó en la casa de mi abuela Victoria, la mamá de él, hasta que yo nací. Ahí directamente firmaron los papeles» contó la chica.

«La señora dice que en un momento no me quería dar en adopción y que no sé qué. Quería que la perdone y no lo iba a lograr ya. O sea, ya está, ya me diste en adopción. Además, ella tiene una hija de la misma edad que yo, que adoptó para superar el dolor, en vez de tener a su propia hija» cerró More Rial sobre su historia.