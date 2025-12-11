Morena Rial podría estar embarazada: ¿Qué medidas se tomaron?

Morena Rial continúa detenida en la Unidad 51 de Magdalena y su situación judicial sumó este miércoles un nuevo capítulo. Sus abogados presentaron ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro un pedido para que la joven sea trasladada a realizarse estudios médicos, luego de que la influencer manifestara un atraso menstrual.

La defensa de Morena Rial solicitó estudios médicos por un posible embarazo

La información se dio a conocer en el programa A la Tarde (América), donde señalaron que Morena podría estar embarazada.

En comunicación telefónica con el ciclo, su abogado Martín Leiro evitó brindar detalles, pero confirmó el dato central: Morena reportó un atraso y aún no se realizó ningún examen que permita determinar si está cursando un embarazo.

El pedido de estudios aparece luego de que la Cámara volviera a rechazar la solicitud de arresto domiciliario para la hija de Jorge Rial, una estrategia por la que la defensa viene insistiendo desde el inicio de su detención.

Morena permanece presa desde hace dos meses, imputada por participar en robos domiciliarios y trasladarse con su hijo Amadeo en el auto durante los hechos investigados.

Mientras la Justicia mantiene la medida restrictiva, la joven consiguió un pequeño avance dentro del penal: fue autorizada a usar su celular las 24 horas, al igual que el resto de las internas.

La causa sigue su curso, la defensa continúa buscando mejorar sus condiciones de detención y ahora se suma la incertidumbre sobre un posible embarazo, que deberá ser confirmado mediante estudios médicos en los próximos días.