Adiós a Miguel Ángel Russo: conmovedores homenajes del fútbol argentino en redes sociales

Murió Miguel Ángel Russo. El reconocido director técnico, actual entrenador de Boca Juniors y campeón de la Copa Libertadores con el club en 2007, falleció este miércoles 8 de octubre 2025 a los 69 años.

La noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo, anunciada ayer por la tarde, generó una profunda conmoción en el fútbol argentino, donde dejó una huella imborrable en clubes como Rosario Central, Estudiantes y Vélez. A continuación, repasamos los mensajes más conmovedores que fanáticos e hinchas le dedicaron al ídolo en redes sociales.

Murió Miguel Ángel Russo: los conmovedores mensajes de despedida en redes sociales al técnico de Boca Juniors

