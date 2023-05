Nicole Neumann y Manu Urcera y una polémica actitud con un movilero de «Intrusos»

Nicole Neumann y Manu Urcera volvieron este fin de semana de unas románticas vacaciones en Río de Janeiro, de las que compartieron imágenes en redes sociales. Sin embargo, en el aeropuerto, la pareja no quiso dialogar con los medios sobre el conflicto de violencia que rodea al corredor rionegrino.

Las cámaras de «Intrusos», de canal América, se aproximaron al aeropuerto de Ezeiza para recibirlos y conversar con ellos sobre el incidente violento que se registró en Entre Ríos, pero ambos decidieron pasar de largo sin detenerse ante las preguntas del movilero.

La reacción sorprendió a los panelistas, quienes resaltaron que la modelo suele detenerse a charlar con los periodistas.

Sin embargo, en esta ocasión, decidieron evitar la conversación apuntada a la situación que complica a Urcera por su violenta reacción.

Desde el panel indicaron que el objetivo de la pareja es llegar sin inconvenientes a su próxima boda, programada en principio para diciembre, pero el episodio generaría mucha incomodidad en Neumann por su exposición pública.

El testimonio de Ramiro, el fanático agredido por Manu Urcera

Luego del grave episodio que protagonizó Manu Urcera en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, la persona agredida dio su versión de los hechos y aseguró que está arrepentido de haber hecho un mal chiste al corredor, futuro marido de Nicole Neumann.

Ramiro, el fan agredido, habló la semana pasada en «Socios del Espectáculo» por El Trece, y allí comentó que todo comenzó «como para sacarme una foto con él». En ese contexto, indicó que intentó hacerle una broma a Urcera «porque soy hincha de Vélez» y en breve iba a jugarse el partido de despedida de Fabián Cubero.

El chiste «salió mal en el momento y me arrepentí. Me arrepiento hasta el día de hoy. No quise faltarle el respeto» contó Ramiro sobre la situación. Y continuó “Él me dijo ‘vos me estás agarrando para la joda’. Me agarró la remera y el seguridad nos separa. Cuando le doy la mano para pedirle disculpas, le extiendo la derecha y él con su mano izquierda me trae y con la derecha me pega».

«Me tira al piso y golpeo contra una alcantarilla» señaló Ramiro, mostrando los cuatro puntos en la cabeza que devinieron como parte del golpe recibido, además de la pérdida de piezas dentales.

Según los amigos que lo acompañaron a la carrera «perdí el conocimiento» y, por el golpe, «no sentía las piernas».