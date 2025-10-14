Ñoquis con salsa de queso azul: la receta de Valentina Cervantes para su debut en MasterChef

En una nueva gala de MasterChef Celebrity Argentina, los famosos debieron cocinar una comida que los represente, con una carta especial designada al azar. Ante la consigna, Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández, sorprendió al jurado con su versión de ñoquis de papa acompañada por una cremosa salsa de queso azul, logrando una presentación elegante y sabrosa.

A Valentina Cervantes le tocó como carta especial el queso azul, por eso lo implementó en un plato, simple pero delicado. Allí combinó la suavidad de los ñoquis con el sabor intenso del queso azul.

Cómo preparar los ñoquis de papa, la receta de presentación de Valentina Cervantes en MasterChef Celebrity

Ingredientes:

1 kg de papas

200 g de harina común (aproximado)

1 yema

Sal y nuez moscada a gusto

Preparación:

Cocinar las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelarlas en caliente y hacer un puré bien seco.

Agregar la yema, la sal, la nuez moscada y la harina de a poco, hasta obtener una masa suave.

Formar rollitos, cortar los ñoquis y pasarlos por un tenedor o tablero.

Hervir en abundante agua con sal hasta que suban a la superficie.

Salsa de queso azul cremosa

Ingredientes:

150 g de queso azul

200 ml de crema de leche

1 cucharada de manteca

Pimienta negra y nuez moscada

Preparación:

En una sartén, derretir la manteca y añadir la crema.

Incorporar el queso azul en trozos y revolver hasta que se funda.

Condimentar con pimienta y nuez moscada.

El consejo de Donato De Santis para los ñoquis de papa con salsa de queso azul

Donato De Santis le propuso a Valentina colocar queso azul molido dentro de la masa de los ñoquis. Servir los ñoquis recién hervidos con la salsa caliente por encima y decorar con perejil picado o nueces trozadas. El contraste entre la suavidad de la papa y la potencia del queso azul da como resultado un plato digno de un restaurante italiano.

Valentina Cervantes se ganó los elogios del jurado por su ejecución prolija y combinación de sabores, demostrando que la cocina casera también puede ser sofisticada. Su receta ya se volvió tendencia entre los fanáticos del programa, que buscan replicar en casa el plato que brilló en el debut de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina.