Nos fuimos mundiales: María Becerra llegó a Coachella en helicóptero para tocar con J Balvin

La cantante María Becerra esta viviendo el mejor momento de su carrera. Luego de brindar dos shows completamente agotados en el Estadio Monumental la artista fue convocada por el colombiano JBalvin para acompañarlo en un importante festival.

Se trata del Festival de Música y Artes de Coachella, uno de los festivales de música más populares del mundo que se realizó en California este fin de semana. JBalvin, tocó en dicho escenario por segunda vez y convocó a María para que interpreten juntos su colaboración «¿Qué mas pues?».

Sin embargo, la artista de Quilmes casi que no llega a tocar. La cantante se encontraba en Madrid, España y su vuelo hacia Estados Unidos se retrasó. Así lo contó en un divertido Tiktok.

La odisea de María para llegar a California

En el vídeo la artista cuenta: “El vuelo se retrasó y, literalmente, no llegamos al Coachella. Me invitó Balvin a cantar y no vamos a llegar, me quiero matar”.

Desde el aeropuerto de Los Ángeles, José Levy, manager de María hizo todo lo posible para que la artista llegue a presentarse. «La única forma de llegar es en un avión privado o no llegamos» se escucha decir a alguien de su equipo. Afortunadamente, Levy consiguió un helicóptero para que la música argentina llegue al festival.

«Literalmente nos acaba de conseguir un helicóptero» dice María en el vídeo, completamente sorprendida. La artista se pudo presentar junto con Balvin en el escenario de Coachella y juntos interpretaron «¿Qué mas pues?».

“Querido amigo, qué lindo seguir compartiendo escenarios año tras años. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí a lo largo de todo este tiempo. Me apadrinaste, me tomaste bajo tu ala y me enseñaste muchas cosas” agradeció María a su amigo en Instagram.

Becerra no fue la única argentina en presentarse este fin de semana en Coachella, el productor Bizarrap la rompió con su propio show. Por su parte, El Mató también se presentó en dicho festival, aunque fue en la edición pasada.