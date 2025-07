Oscar “El Negro” González Oro reveló el lado oculto de Susana Giménez: ¿Qué dijo?

Oscar “El Negro” González Oro señaló que su amiga, Susana Giménez, es “boca sucia y putea” cuando se apagan las cámaras, en el contexto de una “Guerra de divas”, que parece no tener un final marcado hasta el momento.

Entre insultos, acusaciones, versiones encontradas e idas y vueltas, Graciela Alfano y Moria Casan se enfrentaron a Susana Giménez por un tapado que utilizó María Julia Olivan en la portada de una famosa revista y que volvió a salir a la luz gracias a la serie Menem.

Aunque el locutor sostuvo que no se encuentra personalmente con la “Diva de los teléfonos” desde hace algunos años a causa de sus viajes, reveló que dialogan por teléfono “de vez en cuando” y, es que la extensa amistad lo llevó a sorprenderse: “No sé porqué dijo lo que mencionó, vi a una Susana que nunca ví en mi vida. Es una mujer que odia a los conflictos”.

“Susana, de entre casa, es boca sucia y putea, pero no le gusta el conflicto. No entiendo porqué lo armó sí sabía que la otra –Alfano– le iba a contestar. A nuestra edad podemos decir lo que se nos dé la gana, les guste o no”, continuó González Oro.

“Tuve ganas de llamarla y decirle que no se meta, pero ella tiene derecho por ser quién es, de decir lo que se le cante”, cerró el conductor.