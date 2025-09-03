Paula Chaves quebró en llanto en vivo: “Estoy desequilibrada”

Paula Chaves se emocionó y no pudo contener las lágrimas durante la transmisión de su programa de streaming “Tapados de Laburo” ya que estaban hablando sobre lo rápido que pasa el tiempo y le de nostalgia ver cómo sus hijos se van poniendo más grandes

Paula Chaves se quebró en vivo y lloró al hablar del paso del tiempo y sus hijos

“¿Qué pasó Pau?”, le preguntó Evelyn Botto, al notar que estaba un poco extraña. “Estoy desequilibrada”, respondió la modelo y conductora, que se está mudando y en pocos meses se irá de su nueva casa para instalarse en Carlos Paz por la temporada de verano, como todos los años.

Nacho Elizalde quiso saber si ese era el motivo: “¿Es la mudanza? ¿El perro?”. “Es todo. Va a cumplir 41 el sábado…”, respondieron por ella.

Ya con lágrimas en los ojos, Paula hizo una reflexión: “Se pasa (la vida) muy rápido, en serio. Siento que siempre lloro por lo mismo. En la misma época del mes (se tentó, entre lágrimas). ¡Ay! Pero de verdad…”.

“Tráiganle una servilleta, por favor”, pidió Evelyn, y la modelo agregó: “Estoy desfigurada. Es que en algún momento (mis hijos) van a dejar de mirar los dibujitos, van a salir, van a tomar alcohol. Ay, sigan… Es que arrancamos el programa hablando del paso del tiempo”.