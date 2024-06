Quién es Rocío Robles: la comunicadora de ESPN a la que vinculan con Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister

Este fin de semana el futbolista Rodrigo De Paul festejó su cumpleaños número 30 y la fiesta dio de que hablar. Según informaron desde el programa «El Ejército de la Mañana», el jugador Alexis Mac Allister le habría sido infiel a su novia en dicho festejo, con la modelo y comunicadora Rocío Robles.

Sin embargo, el escándalo no termina ahí. Si bien el representante de Mac Allister negó que el jugador haya tenido una noche de pasión con Robles, afirmó que, en realidad, ella se fue de la fiesta con el cumpleañero. Por su parte, Rocío niega rotundamente haber estado con alguien en el cumpleaños.

La versátil carrera de Rocío y su historial con los jugadores de la selección argentina: «De los 23 jugadores se me tiraron 8»

Rocío Robles saltó a la fama luego de haber participado durante años (2014-2017) como bailarina en Showmatch, antes de que sea simplemente conocido como «Bailando». Luego de haber tenido dos romances de alto perfil con Tyago Griffo, hijo de La Bomba Tucumana, y el productor Federico Hoppe, la exbailarina se alejó del mundo de la farándula argentina pero no del mundo del fútbol.

Después de dedicarse por años al modelaje y posar para distintas marcas y revistas que la llevaban a pasar a sus días entre Estados Unidos, México y Argentina, Rocío se desempeña actualmente como periodista en el programa F3 de ESPN. Allí hace análisis de fútbol y se centra especialmente en el club del cual es hincha, Rosario Central.

Si bien mantuvo un perfil más bajo, luego de su partida del programa de Marcelo Tinelli en el año 2017, la actriz del «El Centro de Educación Artística Eugenio Cobo de Televisa» siguió dando de que hablar. En 2018, en vísperas del Mundial de Rusia, Robles afirmó que varios jugadores de la selección habían mostrado interés en ella.

«Creo que tiran mensajes en cadena y la que pica, pica. No les respondo porque la típica charla con mis compañeras de ShowMatch es ‘me escribió tal’. Y me responden ‘uh, a mí también, qué pesado‘. No te hacen sentir nada especial. Les da lo mismo un paquete de yerba, uno de azúcar. Así no» le contó Roció a Ulises Jaitt en aquella ocasión. Además, afirmó que de los 23 convocados 8 le habían escrito por Instagram.

Qué dijo Rocío sobre los rumores que la vinculan con Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul

Ante los rumores que comenzaron el programa «El Ejercito de la Mañana», la comunicadora de ESPN hizo un fuerte descargo en Instagram.

«Yo estoy soltera y no tengo nada que esconder. Siempre dije la verdad. No estuve con NADIE. Todo lo que están diciendo es mentira. No había nada que ocultar. Había mucha gente del medio y todos pasamos un buen rato» aclaró desde su historia de Instagram.

También habló con Socios del espectáculo, para nuevamente negar los rumores que la vinculan con los jugadores de la Scaloneta “Me sorprende mucho esta información y no me gusta porque sé que él está en pareja y esto perjudica a mucha gente. Entiendo que haya circulado esto pero no hay ninguna posibilidad de que yo haya estado a los besos en un boliche» comenzó explicando la modelo.

«Bailé con todo el mundo, pero no pasó nada. De hecho yo me fui con quien llegué, que tampoco viene al caso, pero que nada que ver con el fútbol” continuó. Luego de que Alexis Mac Allister “Estaba en la misma mesa que yo, pero nada más. No nos seguimos ni en redes».