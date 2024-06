Tuli Acosta se animó a contar su historia y reveló que sufrió maltrato psicológico, en el aniversario de «Ni Una Menos»

Tuli Acosta, influencer, bailarina y streamer, se animó a contar su historia siendo víctima de maltrato psicológico. El 3 de junio, noveno aniversario del primer «Ni Una Menos«, la youtuber habló en el programa «Sería Increíble», del canal Olga.

Tuli Acosta acerca de las situaciones de violencia que vivió con su ex pareja: "Una vez me peleé con él, me fui de la casa y cuando volví mi perrita había desaparecido".



A 9 años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos en OLGA.https://t.co/0FaS4w00A9 pic.twitter.com/jsQZIQ2KEO — OLGA (@olgaenvivo) June 3, 2024

En diálogo con Nati Jota y Luciana Geuna, Tuli confesó haber sufrido malos tratos que por parte de su expareja, el influencer conocido como Oky.

El relato de Tuli: «Me aislé de la personas que quería y empecé a creer todo lo que me decía»

En el marco del aniversario de Ni Una Menos, la joven influencer recordó la importancia no normalizar el maltrato verbal y contó se dio cuenta que tenía que terminar su relación

“Yo no me daba cuenta que no estaba siendo feliz hace un montón de tiempo y me aislé de las personas que me mantenían a tierra. Uno lo normaliza más porque por ahí no llega a lo físico. Pero aprendí que por más mínima sea la discusión, no hay que dejar pasar los límites de la violencia verbal» comenzó contando Acosta.

«Me pasó que me entregué mucho emocionalmente y, al haberme aislado de las personas que me tenían a tierra, me empecé a creer todo lo que me decía. Yo sentía que estaba siendo full sincera, transparente y, de repente, tener ese feedback es como ‘ah, soy esto» explicó la influencer.

Lo más sorprendente del relato de la joven es que su expareja llegó al punto de quitarle a su mascota, ya que desapareció sospechosamente un día, luego de que ellos hayan tenido una pelea. “Y después me pasó de tener la pérdida del ser más cercano que tenía que era mi perrita, que fue un día que yo me peleé y me fui de la casa y volví y había desaparecido» contó.

«Supuestamente se fue y era un chihuahua que son miedosos, no se van a ningún lado y esa fue la salida que yo tuve que dije ‘me voy de esta casa’. Nunca supe qué pasó con mi perrita» expresó la ganadora del Bailando.

«Ahí me pude mudarme sola y tener ese espacio conmigo mismo fue clave, porque salí de la burbuja en donde estaba. Me apoyé en mi equipo de trabajo y ellos me bancaron porque me estaba volviendo loca» afirmó Tuli.

La respuesta de Oky que causó indignación en las redes: «Es un nefasto»

Si bien la influencer en ningún momento menciona el nombre de su ex, rápidamente los espectadores se dieron cuenta que estaba hablando sobre Oky quien recientemente se hizo viral por un vídeo donde maltrata al gato de su nueva novia.

Ante esto, Oky dejó varios tuits y luego un vídeo en Youtube respondiéndole a la bailarina. Su respuesta fue fuertemente repudiada en las redes. «Tuli da vuelta la historia como vos quieras, vas a un programa a hablar solamente de mi a inventar cosas que se te ocurren decir después de años estando de novia ¿Cuándo me vas a superar?» escribió el influencer.

«¿Qué culpa tengo yo de que no hallas cuidado bien tus perros? La responsabilidad es tuya no mía» dijo acerca del episodio con la perrita chihuahua de Tuli. «2024 y seguís hablando de mi. Viste la batalla de Sony y Coqeéin seguro y ahora queres ser la Joaqui y no Tuli, vos no vivías en una villa» chicaneó.

En el vídeo que subió a Youtube hizo dos muy fuertes que despertaron una reacción muy negativa de los fanáticos. «¿Tenés plata, tenés fama. ¿Estás hablando de mí? Ya está, ya cortamos. Bolud* parecés Nahir Galarza echándole la culpa a su papá de que mató al novio» dijo.

Luego, agregó: «¿Qué queres culiad*?¿Qué me mate?¿Eso queres Tuli?¿Qué me pegue un tiro?«.