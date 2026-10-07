Viajó desde Neuquén para la despedida de Messi y tuvo un encuentro especial con Celia Cuccittini: «Tanto amor»

Continúan las repercusiones por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Este martes 6 de octubre, miles y miles de almas a lo largo y ancho del país se emocionaron por el último partido del astro rosarino con la 10 en el país. Entre ellas, Sofía, una niña que viajó en auto desde Neuquén y consiguió una foto inolvidable con la madre del capitán, Celia Cuccittini.

La historia fue narrada en Instagram por la periodista Nara Ferragut, tía de la niña. «Celia me reconoció y fue tan cariñosa», indicó.

Según su relato, la mamá de Messi accedió inmediatamente cuando le pidió una foto con su sobrina. «Le agarró la mano con tanto amor», describió.

La conductora relató que su familiar viajó cientos de kilómetros en vehículo para poder presenciar los últimos momentos del mejor de todos los tiempos con la albiceleste. Sin embargo, su recuerdo quedará marcado por el cruce con la progenitora del referente nacional. «Ese momento me lo guardo en el corazón«, sentenció.

Además, se deshizo en halagos con Celina: «Qué mujer tan simple, cariñosa y generosa. Viéndola, entendés mucho de su hijo». Y añadió: «Una noche que nos queda para siempre. Gracias, Celia, por tanto cariño».

Por supuesto, no faltaron las palabras para Messi. «Leo, te amamos por lo que hacés dentro y fuera de la cancha. Por tu disciplina, perseverancia y generosidad: esos valores que quiero transmitirle a mi hijo».

«Te amamos, Leo. Siempre vas a ser parte de la Selección y de nuestros corazones», concluyó.

La emoción de la mamá de Messi al abandonar el Monumental

La gran despedida del “10” en el Monumental fue uno de los momentos más emocionantes en la carrera de Lionel Messi. Y ni hablar para su familia, que, como no podía ser de otra forma, dijo presente en la última función del astro con la albiceleste.

Su esposa Antonela, junto con sus tres hijos, y su madre Celia vivieron con intensidad la especial noche desde un palco en el Estadio de River, llevándose los flashes en varios pasajes durante la transmisión oficial del partido entre Argentina y Benín, en el tercero de los amistosos de la fecha FIFA.

A poco del fallecimiento de Jorge Messi, el acontecimiento magnificó las emociones para el círculo familiar. En ese contexto, Celia, la mamá de Lionel, se mostró visiblemente acongojada al momento de retirarse del estadio, luego del partido y las palabras de su hijo.

Celia, que mucho tuvo que ver también en aquellos primeros años de viajes a Barcelona, tuvo un gesto fuera de lo común con un cronista que cubría el evento deportivo. Al acercarse al periodista Gonzalo Sorbo, que trabaja para América, y lo saludó con un abrazo y un beso mientras estaba al aire.

“Mi amor, te veo siempre. Estoy emocionada, pero ya está, ya pasó lo peor”, comentó la mamá del crack argentino, que salió apurada de ese sector del estadio.

A través de sus redes sociales, el movilero expresó su agradecimiento a Celia. “Un abrazo que me durará para toda la vida. Gracias Celia por traer al mundo al más grande de todos los tiempos (estaba tan en shock que no podía soltarla, perdón)”, escribió.

Lionel Messi se retiró de la Selección argentina este martes en el amistoso que terminó con un triunfo 3-0 ante Benín. Al terminar el encuentro, les habló a los más de 80 mil hinchas que colmaron el estadio Monumental y dio un discurso cargado de emoción.

“Es muy difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo”, dijo, muy conmovido, al recordar a su papá, Jorge, que murió a principios de agosto.